Il leader dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Grossi visita Kursk, in Russia, esprimendo grave preoccupazione per la situazione nei pressi della centrale nucleare.

La vicinanza delle operazioni militari a questa località, a poche decine di chilometri o miglia di distanza, ha reso la questione una preoccupazione urgente," ha dichiarato Grossi. In sintesi, potrebbe essere così semplice: Evitare di attaccare una centrale nucleare. Al momento, questa centrale funziona quasi normalmente, ha sottolineato.

Grossi ha anche ammesso di essere in contatto regolare con le autorità russe. Ha in programma di visitare Kiev la settimana prossima per discutere con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha riferito. Mantenere un dialogo e una comunicazione è fondamentale in queste situazioni, ha sottolineato.

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) è atterrato a Kursk martedì. Secondo un rappresentante dell'agenzia nucleare russa Rosatom, Grossi sta supervisionando una squadra per valutare le condizioni della centrale elettrica dopo l'improvvisa incursione dell'Ucraina nella zona alcune settimane fa.

Grossi aveva espresso l'intenzione di condurre un'indagine 'indipendente' sulla situazione a Kursk lunedì. Ha sottolineato che garantire la sicurezza di tutte le centrali nucleari è di 'massima importanza' per la sua agenzia.

La centrale nucleare si trova a circa 50 chilometri dalla capitale regionale di Kursk. All'inizio dell'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk l'6 agosto, Grossi aveva lanciato un avvertimento sui possibili effetti del conflitto sulla centrale nucleare e aveva invitato 'tutte le parti' a esercitare la massima cautela.

Il presidente russo Vladimir Putin aveva accusato le forze ucraine di aver tentato di attaccare la centrale nucleare la settimana precedente. L'IAEA ha riferito di aver ricevuto informazioni dalle autorità russe circa i detriti di un drone trovati a circa 100 metri dalla centrale.

"I sono 'consapevole degli effetti dei droni'," ha dichiarato Grossi. Gli era stato anche mostrato 'alcuni dei detriti' nonché 'prove dell'impatto del drone'.

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'IAEA ha costantemente espresso preoccupazione per il rischio di un disastro nucleare a causa del conflitto, in particolare intorno alla centrale nucleare sotto il controllo russo a Zaporizhzhia, in Ucraina.

Grossi ha insistito fermamente contro qualsiasi confronto diretto vicino alla centrale nucleare, sottolineando che è fondamentale evitare qualsiasi forma di 'lotta' a causa delle possibili conseguenze catastrofiche. Ha inoltre sottolineato la necessità di pace e dialogo, affermando che 'mantenere un dialogo e una comunicazione' è vitale in tali situazioni.

