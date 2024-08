Raccolta Annuale, Riunione Annuale, Simposio Annuale, Evento Annuale, Raccolta Annuale di Menti, Assemblea Annuale, Funzione Annuale, Sessione Annuale, Rientro Annuale, Convocazione Annuale - Il leader dell'AfD risponde dopo un esame approfondito

Dopo aver affrontato critiche e accesi dibattiti, le figure di spicco dell'AfD sono riuscite a mantenere le loro posizioni durante la conferenza del partito a Magdeburgo. Martin Reichardt è stato rieletto presidente dello stato della Sassonia-Anhalt con un alto tasso di approvazione. I deputati Oliver Kirchner, Hans-Thomas Tillschneider e il segretario generale Jan Wenzel Schmidt hanno mantenuto le loro posizioni, spesso sconfiggendo altri candidati nel processo.

Reichardt ha ottenuto circa l'84,8% di approvazione, un calo significativo rispetto al 93,4% di due anni fa. Il 55enne, che fa parte del consiglio federale e guida l'Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt dal 2018, ha sottolineato la crescita del partito, dichiarando di aver guadagnato più di 1.000 membri negli ultimi due anni, portando il totale a 2.400 membri. "Siamo potenti", ha dichiarato, vantandosi del fatto che ora sono la forza dominante in molti consigli distrettuali dopo le elezioni locali. Reichardt ha espresso l'ambizione di diventare presidente del governo statale dopo le prossime elezioni nel 2026.

Segretario Generale e Governo Unico

Jan Wenzel Schmidt, rieletto segretario generale dopo una stretta competizione con il parlamentare statale Daniel Roi, ha espresso scetticismo riguardo a una possibile cooperazione con la CDU. "Lasciate che vi dica: il primo governo dell'AfD sarà un governo unico, con più del 42%. Non abbiamo bisogno della CDU", ha sottolineato.

Le decisioni del consiglio di stato sono state criticate, in particolare dalle associazioni distrettuali di Anhalt-Bitterfeld e Mansfeld-Sud Harz. Le critiche sono state sollevate a causa dei timori riguardo all'influenza del consiglio di stato sulla composizione della lista per le elezioni federali del 2025, con candidati preferiti che vengono promossi.

Successo di Ziegler

Il membro del Bundestag Kay-Uwe Ziegler, che era stato inizialmente suggerito solo per il nono posto nella lista, ha criticato la decisione del consiglio di stato e ha ricevuto il sostegno del pubblico. Nonostante un candidato avversario, è stato coronato da successo nel diventare un vice nel consiglio di stato.

Sostegno di Elsaesser per Putin

Il publisher di "Compact" Jürgen Elsässer ha ricevuto calorosi applausi durante il suo discorso di saluto, dove ha criticato il governo federale e ha espresso il suo sostegno per il presidente russo Vladimir Putin. "E ovviamente, non lascerò che nessuno mi impedisca di dire: sono un sostenitore di Putin", ha dichiarato. Ha definito il ministro federale dell'interno Nancy Faeser (SPD) un fascista, il ministro federale della difesa Boris Pistorius (SPD) un criminale di guerra e ha insultato la leader del partito dei Verdi Ricarda Lang.

Il Tribunale Amministrativo Federale ha sospeso temporaneamente il divieto della rivista di estrema destra "Compact" imposto da Faeser a causa di dubbi sulla proporzionalità del divieto. La decisione finale è in attesa nei procedimenti principali. Faeser aveva proibito la rivista il 16 luglio a causa del suo ruolo di "organo centrale della scena di estrema destra".

Elsässer ha espresso fiducia dopo la sua vittoria legale a Magdeburgo, dichiarando: "La vittoria è possibile". Ha suggerito che un governo dell'AfD nella Sassonia-Anhalt potrebbe presto diventare realtà. Elsaesser ha mantenuto che la relazione della sua rivista con l'associazione di stato dell'AfD è stata amichevole e fraterna per anni. Ha portato 200 copie della sua rivista alla conferenza del partito e le ha vendute lì.

Siegmund come futuro Presidente del governo

Ulrich Siegmund, co-portavoce della frazione parlamentare, ha ottenuto uno dei migliori risultati elettorali con il 94,7%. Ha criticato il presidente del governo Reiner Haseloff (CDU) come "Joe Biden della Sassonia-Anhalt" durante il suo discorso. Diversi membri si sono riferiti a Siegmund come "il futuro presidente del governo della Sassonia-Anhalt".

Più di 100 persone hanno protestato contro il populismo di destra dell'AfD durante la conferenza del partito a Magdeburgo, mostrando cartelli come "Niente cooperazione con gli estremisti". Circa 500 membri hanno partecipato alla conferenza, con lievi ritardi a causa delle proteste.

In Sassonia-Anhalt, l'AfD è la seconda forza più forte nel parlamento statale dopo la CDU. Con 23 dei 97 seggi, formano la più grande frazione di opposizione in parlamento. La protezione costituzionale ha classificato l'AfD in Sassonia-Anhalt come saldamente di estrema destra dal novembre. Sono state documentate numerose dichiarazioni razziste, islamofobe e antisemite da parte di funzionari e membri del parlamento.

