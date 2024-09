Il leader dell'AfD, Björn Höcke, ha perso la sua posizione eletta direttamente.

Nel regno di Turingia, sembra che il leader dell'AfD, Björn Höcke, non sia riuscito a ottenere un seggio diretto nel parlamento regionale. Il candidato di 52 anni non è riuscito a vincere nel suo collegio, alla fine cedendo la vittoria al candidato della CDU, Christian Tischner. Tischner ha vinto con un margine sostanziale di 1075 voti, conquistando il 43,0% dei voti, mentre Höcke ne ha ottenuti il 38,9%.

In modo interessante, il candidato dell'SPD, Heike Taubert, ha finito terzo. Taubert, che attualmente serve come ministro delle finanze nel ministero di Bodo Ramelow, ha ottenuto l'8,8% dei voti. Ha una storia politica ricca, avendo servito come candidato principale dei Socialdemocratici nelle elezioni del 2014 e avendo ricoperto una posizione di governo dal 2009, inizialmente come ministro dei servizi sociali e successivamente come ministro delle finanze sotto le amministrazioni di Ramelow.

Höcke ha scelto di concorrere a Greiz dopo aver costantemente perso contro il candidato della CDU nel suo collegio elettorale di Eichsfeld. Entrambi i collegi nella regione prevalentemente cattolica hanno visto vittorie chiare per i candidati della CDU, inclusi alcuni casi di maggioranze assolute.

L'ingresso di Höcke nel parlamento di Erfurt rimane incerto. Se l'AfD riuscisse a ottenere numerosi seggi diretti, anche il suo primo posto nella lista di stato potrebbe non essere sufficiente. Tuttavia, un rappresentante del partito dell'AfD ha dichiarato che la posizione di Höcke all'interno del partito è sicura. In caso di emergenza, un membro del parlamento sarebbe tenuto a dimettersi, aprendo la strada all'ingresso di Höcke nel parlamento, secondo quanto riferito da ntv.

