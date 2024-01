Il leader della maggioranza della Camera Steve Scalise appoggia Trump come presidente

L'annuncio di Scalise arriva a meno di due settimane dai caucus dell'Iowa che daranno il via alle votazioni per le primarie presidenziali repubblicane. Tutta la leadership del GOP della Camera, ad eccezione del capogruppo della maggioranza Tom Emmer, ha ora appoggiato Trump.

"Sono orgoglioso di appoggiare Donald Trump come presidente nel 2024 e non vedo l'ora di lavorare con il presidente Trump e con una Camera e un Senato repubblicani per combattere per quelle famiglie che stanno lottando sotto il peso delle politiche fallimentari di Biden", ha scritto Scalise su X, precedentemente noto come Twitter.

Trump ha ringraziato Scalise sul suo sito web Truth Social e ha detto che è stato un "grande onore" avere il suo appoggio. "Non vi deluderò, né deluderò il nostro Paese!". ha scritto Trump.

L'ex presidente continua a guidare le primarie presidenziali repubblicane con circa 40 punti percentuali nei sondaggi a livello nazionale, secondo l'ultimo aggiornamento del sondaggio della CNN, davanti ai suoi principali rivali, il governatore della Florida Ron DeSantis e l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley.

Il vantaggio di Trump arriva mentre è imputato in diversi processi penali e deve affrontare 91 accuse contro di lui in quattro casi distinti. Si sta destreggiando tra la campagna elettorale nei primi Stati in cui si vota e i suoi obblighi legali come imputato. Trump si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

