Il leader della Formula E, Mitch Evans, afferma che lo sport automobilistico si trova in "un'era unica di cambiamento".

Dopo aver vinto l'ePrix del Messico due settimane fa ed essersi classificato terzo a Santiago, il pilota della Panasonic Jaguar è il leader del Campionato Piloti 2019-20.

La precedente esperienza di Evans in testa al gruppo è stata la vittoria nella serie GP3 nel 2012 e nella Toyota Racing Series nel 2010 e 2011.

Sebbene i suoi piazzamenti nella classifica finale della Formula E siano costantemente migliorati da quando è entrato a far parte del gruppo quattro anni fa, per il pilota neozelandese la vetta della classifica è la prima volta nella serie elettrica.

"È un territorio nuovo, ma tutta la squadra è pronta ad affrontarlo", ha dichiarato Evans ad Alex Thomas di CNN Sport. "Mi sono trovato in questa posizione molte volte nella mia carriera, ma non in Formula E, quindi ho l'esperienza di essere l'obiettivo".

Prima della gara di questo fine settimana a Marrakech, in Marocco, Evans ritiene che sia importante rimanere costanti in pista piuttosto che apportare modifiche se si vuole avere più successo.

"Siamo in un'ottima posizione al momento", ha detto. "La macchina è in un'ottima posizione, quindi questa è la priorità numero uno: mantenere la macchina in una situazione in cui tutto funziona bene, mi sento bene, si scompone bene, accelera bene, ho la fiducia necessaria per portare la velocità in curva.

"Ogni pista è leggermente diversa, quindi bisogna modificare l'assetto e l'approccio in base al circuito, ma al momento sembra che ci stiamo riuscendo bene.

Marrakech è un circuito piuttosto lungo, con curve lunghe, quindi dobbiamo tenerlo a mente e nelle sessioni di prove che precedono i momenti cruciali della giornata, ovvero le qualifiche e la gara, dobbiamo mettere insieme ciò che ci serve dalla macchina per assicurarci di ottenere buone prestazioni".

"Abbiamo ottenuto buoni risultati in passato e speriamo di poter continuare la nostra forma attuale in questo fine settimana".

LEGGI: "Il limite è il corpo e il cervello, non la macchina": Come guidare la Porsche più veloce del mondo

I frutti del lavoro

Per Evans e Jaguar, l'ascesa al vertice è durata quattro anni.

Il team ha debuttato nel 2016 e da allora ha dovuto affrontare una ripida curva di apprendimento.

Non hanno ottenuto alcun podio nella stagione di debutto, anche se Evans ha ottenuto un 14°, un 7° e un 5° posto nelle stagioni successive.

"Da quando siamo entrati a far parte della terza stagione, ci siamo avvicinati sempre più alla vetta della classifica", ha spiegato il 25enne. "L'anno scorso siamo stati in lizza per il campionato fino all'ultima gara, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta.

"È la prima volta che siamo leader nel campionato piloti e siamo secondi nella classifica costruttori. È stato un lavoro enorme negli ultimi anni che finalmente si è concretizzato e stiamo iniziando a mettere insieme i pezzi.

"Ora stiamo iniziando a vedere alcuni risultati davvero buoni in pista. Non è stata una cosa improvvisa. È da qualche stagione che lavoriamo per raggiungere questo obiettivo.

"Sapevamo di essere sulla buona strada l'anno scorso, ma volevamo costruirci sopra questa stagione e abbiamo iniziato molto bene; ora si tratta di mantenere la costanza, di essere composti e di non montarsi troppo la testa".

LEGGI: Il boss della Formula E spera che la serie di corse "acceleri" l'adozione dei veicoli elettrici

Nuova tecnologia

Dalla nuova tecnologia più ecologica agli elementi interattivi per i tifosi, la Formula E è da tempo orgogliosa della sua vena innovativa.

Dopo il rilascio della nuova telecamera Driver's Eye, Evans ha definito il torneo un "banco di prova per i produttori".

"Questo avrà un impatto diretto sui nostri futuri veicoli su strada, in particolare come la Jaguar I-Pace che vedrete su strada", ha sottolineato. Gran parte dello sviluppo... è derivato dal programma di Formula E e viceversa".

Visitate CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"Quindi è molto bello trovarsi in quest'epoca unica di cambiamento nel motorsport e nell'industria automobilistica, che ovviamente sta diventando elettrica. Siamo all'avanguardia ed è fantastico essere uno dei collaudatori e vedere questa nuova tecnologia a un ritmo davvero impressionante".

"Cose come il Driver's Eye, è un'innovazione straordinaria che la Formula E ha sfruttato per dare ai fan un'idea di cosa ci vuole per noi e di cosa passiamo da dietro il volante, praticamente dai nostri occhi".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com