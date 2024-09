Il leader della DFL Watzke non è d'accordo con il populismo di fuoco della CSU

Il CEO della Bundesliga (DFL), Watzke, esprime frustrazione per le critiche severe del Ministro dell'Interno della Baviera, Herrmann, riguardo alla gestione degli incidenti pirotecnici negli stadi di calcio. Watzke trova il linguaggio forte di Herrmann inutile e lo paragona al suo fastidio per le critiche costanti alla politica. Ha menzionato di aver avuto a che fare con la politica che crea problemi per il calcio in passato e spera di evitare situazioni simili.

Herrmann ha insistito su una "netta separazione tra i club professionistici e la violenza e i fuochi d'artificio" in un'intervista con "Sport-Bild" e ha minacciato di cancellare le partite se il calcio non affrontasse il problema. Nel frattempo, Herrmann ha suggerito l'adozione di biglietti personalizzati nella Bundesliga, sanzioni più severe per i disturbatori negli stadi, cancellazioni di partite e decurtazione di punti per i club.

Watzke fa riferimento all'incontro imminente

Watzke ha fatto riferimento a precedenti tentativi della politica di creare problemi per il calcio e ha espresso preoccupazione per le possibili esclusione dei tifosi menzionate da Herrmann. Il capo della DFL ha ricordato le partite a porte chiuse imposte dalla politica durante la pandemia di coronavirus.

Un incontro a livello politico tra la politica e il calcio è previsto per metà ottobre, con l'obiettivo di una comunicazione aperta. Herrmann si aspetta proposte specifiche dalla DFL e dalla Federazione calcistica tedesca per migliorare la sicurezza negli stadi in questa riunione. "Discuteremo vari argomenti", ha confermato Watzke.

"Ammettiamo e riconosciamo il mandato politico", ha detto Axel Hellmann, portavoce del consiglio di Eintracht Frankfurt e membro della presidenza della DFL, durante lo show "Bild Sport" su Welt-TV. Tuttavia, Hellmann ritiene ingiusto incolpare tutti per le azioni di un piccolo gruppo. C

