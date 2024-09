- Il leader della CDU Voigt perde il suo elettorato

Nella recente elezioni statali della Turingia, la scelta principale della CDU, Mario Voigt, non è riuscito a ottenere il voto diretto nel suo distretto. Ha ottenuto il 37,4% dei voti iniziali nel distretto Saale-Holzland-Kreis II, piazzandosi dietro al candidato dell'AfD Wiebke Muhsal, che ha ottenuto il 39,2% dei voti. In modo interessante, durante le elezioni statali del 2019, Voigt ha ottenuto un seggio diretto nel parlamento statale. In precedenza, Muhsal ha servito nel parlamento statale per il loro partito dal 2014 al 2019.

Servendo come capo della fazione della CDU nel parlamento statale di Erfurt dal 2020 e guidando l'associazione statale dal 2022, il politologo Voigt è stato un membro del parlamento dal 2009. Nel corso dell'ultima legislatura, la CDU di Voigt ha avuto difficoltà a trovare accordi con il governo statale rosso-rosso-verde, in particolare nella stesura dei piani di bilancio. Tuttavia, sono riusciti a far passare diversi progetti in parlamento, come una riduzione delle tasse, con il sostegno dell'AfD. Durante la campagna, Voigt ha dimostrato le sue differenze con il leader dell'AfD Björn Höcke partecipando a un dibattito pubblico in televisione.

Distretto Saale-Holzland-Kreis II

