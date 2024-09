- Il leader della CDU Voigt mira a indagare su ciò che è praticamente realizzabile.

Il capo della CDU della Turingia, considerato il complesso scenario politico successivo alle elezioni statali, si incontrerà prima con l'SPD e l'alleanza di Wagenknecht. "Ci troviamo in acque inesplorate ora," ha riferito Voigt durante una riunione con il capo federale della CDU Merz e Kretschmer, Ministro-Presidente della Sassonia (entrambi della CDU), a Berlino. "Il nostro obiettivo è ancora quello di guidare un governo CDU. Ovviamente esploreremo quali opzioni praticabili esistono in queste condizioni impegnative," ha concluso. In base alle conoscenze acquisite in Turingia, è "fondamentale, nella fase iniziale, trattare con l'SPD e BSW."

La CDU di Voigt ha ottenuto il secondo posto nelle elezioni statali - dietro l'AfD, guidata da Höcke. La coalizione ipotetica di CDU, BSW e SPD ha sorprendentemente mancato il colpo nel raggiungere la maggioranza nel nuovo parlamento statale della Turingia per un solo seggio, rendendo necessaria una maggioranza di 45 seggi. Una maggioranza, however, could be established through an alliance between CDU, BSW, and the Left. Yet, the CDU policy prohibits cooperating with AfD or Left due to a disagreement resolution.

Merz ha sottolineato che questo divieto congressuale rimane valido. La risoluzione di questo problema sarà di competenza delle due filiali regionali della Sassonia e della Turingia. Kretschmer ha sostenuto il divieto. "Il divieto si applica alla partecipazione al governo, alla cooperazione strutturale," ha insistito. Tuttavia, ha considerato opportuna la dialogo.

