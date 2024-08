- Il leader della CDU trova parole aspre dopo l'attacco contro Büttner

Il leader della CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, trova molto preoccupante l'attacco alla macchina del commissario per l'Antisemitismo Andreas Büttner. "Attaccare qualcuno che è stato principalmente eletto per difendere le donne e gli uomini ebraici del nostro paese, per ascoltarli e dialogare con loro, è un atto profondamente disgustoso", ha detto a Potsdam. Assume che Büttner non si lascerà intimidire dal suo compito da "questo attacco vigliacco". "Lo renderà invece ancora più determinato a combattere per ciò che è giusto nel Brandeburgo", ha detto Redmann.

La macchina privata del commissario per l'Antisemitismo del Brandeburgo è stata danneggiata nella sua città natale di Templin (distretto dell'Uckermark) giovedì sera con simboli di estrema destra. Secondo i resoconti dei media, tra questi c'erano le svastiche. Il dipartimento di protezione dello stato sta ora indagando. La polizia ha confermato l'incidente.

A giugno, Büttner è stato eletto come primo commissario per contrastare l'antisemitismo nello stato. Il nuovo ruolo è stato creato dal parlamento statale a novembre 2023. Büttner ha il compito di contrastare gli atteggiamenti e le dichiarazioni antisemiti in tutte le loro forme e di consigliare le persone interessate.

