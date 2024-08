Ricostruzione del Muro di Berlino - Il leader della CDU si lamenta dell'oblio della storia

Il Presidente dello Stato del CDU Daniel Peters ha utilizzato il 63º anniversario della costruzione del Muro di Berlino per esortare il governo della coalizione a Schwerin a impegnarsi in uno sforzo educativo più attivo sulla repressione degli strumenti della RDT. Si è rammaricato che i politici di spicco dello stato non riuscissero a definire la RDT uno stato ingiusto, dicendo: "È un peccato che i politici di spicco dello stato non riescano a definire la RDT uno stato ingiusto".

Come il suo predecessore Erwin Sellering, la Presidente del Ministero Manuela Schwesig (entrambi SPD) aveva precedentemente rifiutato di utilizzare il termine "stato ingiusto" per la RDT. Di recente, la Ministra di Stato della Giustizia Jacqueline Bernhardt (Sinistra) ha ricevuto critiche per aver fatto rimuovere le dichiarazioni sulla RDT da un'intervista a un giornale.

"Questo tipo di amnesia storica, a mio parere, è una delle ragioni per cui la cosiddetta FDJ è stata recentemente onorata pubblicamente a Greifswald. Sono ancora profondamente turbato da questo, anche una settimana dopo", ha detto il politico dell'Unione. La FDJ era l'organizzazione giovanile della SED nella RDT.

La direzione del partito aveva ordinato la costruzione del Muro di Berlino l'13 agosto 1961 e implementato un regime di frontiera stretto. "Il confine interno tedesco è costato centinaia di vite. Decine di migliaia di famiglie sono state separate per decenni. Il Muro era il simbolo più visibile della separazione tra democrazia e dittatura e della divisione della Germania in Est e Ovest", ha detto Peters. "È stato un grande risultato che questa divisione è stata superata dall'amore per la libertà e dal coraggio dei tedeschi dell'Est nel 1989".

Secondo uno studio di scienziati dell'Università Libera di Berlino, 327 persone hanno perso la vita al confine interno tedesco e almeno 139 sono morte nel tentativo di fuggire al Muro di Berlino. Altre fonti forniscono numeri più alti.

Martedì, tra le altre cose, si terranno eventi commemorativi a Schwerin e Greifswald per ricordare le vittime. A Schlagsdorf (distretto di Nordwestmecklenburg) sono stati ricostruiti alcuni elementi delle installazioni del confine della RDT per dare un'impressione della situazione minacciosa lungo il confine interno tedesco.

