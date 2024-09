Il leader della CDU, Merz, elogia Merkel per i suoi significativi risultati nel corso della sua carriera politica.

Dopo aver lasciato la Cancelleria, Angela Merkel si è tenuta alla larga dagli eventi pubblici legati al suo partito politico. Tuttavia, la CDU ha deciso di organizzare una festa di compleanno per i suoi 70 anni e i suoi roulades fatti in casa hanno ricevuto entusiastiche recensioni.

Alla festa in Germania, Merkel è stata circondata dai suoi ex colleghi politici. L'evento ha avuto momenti che ricordavano una riunione di pace. Il presidente della CDU Friedrich Merz e il ministro-presidente della Baviera Markus Söder hanno accolto Merkel prima che i festeggiamenti iniziassero.

Nel suo discorso di apertura, Merz ha riconosciuto i successi politici di Merkel, in particolare il suo impegno per la libertà e la curiosità intellettuale. Durante la crisi dell'euro e la pandemia di Corona, ha giocato un ruolo significativo nell'unire l'Europa.

Merz ha espresso la sua gratitudine a Merkel per il suo "servizio politico per tutta la vita". Ha concluso il suo discorso esprimendo la speranza che lei continui a sostenere il partito, di cui non solo fa parte, ma è anche membro, come ha detto lei stessa all'ultima conferenza stampa come Cancelliere.

Al momento dell'annuncio di Merz come candidato della CDU per la Cancelleria, Merkel gli ha augurato buona fortuna e successo nel suo nuovo ruolo.

Lodi per i Roulades di Merkel

L'artista storico Horst Bredekamp è stato invitato a tenere una lezione per la serata. Ha ricostruito un viaggio storico dalla dialettica dell'Illuminismo, all'importanza delle immagini, alla trasformazione causata da internet. Bredekamp ha sottolineato la consapevolezza di Merkel del potenziale pericolo del disgregamento dell'Europa durante il suo mandato come Cancelliere. Ha affettuosamente ricordato di aver conosciuto Merkel molti anni fa attraverso suo marito, Joachim Sauer, e ha elogiato il suo talento culinario, in particolare i suoi roulades.

Tra gli invitati all'evento c'erano i parlamentari dell'Unione attuali, insieme agli ex politici della CDU come Peter Altmaier, che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali sotto Merkel, l'ex ministro-presidente dell'Assia Volker Bouffier e l'ex presidente del Bundestag Rita Süssmuth. Merkel ha festeggiato il suo compleanno il 17 luglio e ha deciso di non candidarsi per la Cancelleria alle elezioni generali del 2021 dopo 16 anni in carica. Ha guidato la CDU dal 2000 al 2018. In tempi difficili come questi, i politici devono ricordare che la libertà non è innata, ma qualcosa che deve essere lottato costantemente.

Il giorno del suo compleanno, Merz ha inviato a Merkel calorosi auguri tramite la piattaforma X. Ha riconosciuto i suoi tre decenni di influenza sulla politica tedesca e l'assunzione di ruoli di leadership all'interno della CDU, in parlamento e nel governo. Merkel aveva scalzato Merz dalla leadership della fazione dell'Unione al Bundestag nel 2002, portando a un rapporto teso tra i due.

Durante la festa, i roulades fatti in casa di Merkel hanno ricevuto elogi dagli invitati, tra cui l'artista storico Horst Bredekamp. La commissione, guidata dall'ex politico Rita Süssmuth, ha elogiato Merkel per il suo impegno nel preservare e promuovere la libertà in Germania e in Europa.

