- Il leader della CDU Merz continua a eludere le risposte durante lo scenario della K-Question.

Il capo della CDU, Friedrich Merz, continua a mantenere le carte strette al petto riguardo alla scelta del candidato premier dell'Unione, anche dopo le elezioni in Sassonia e Turingia. Durante una conferenza stampa sulle elezioni in entrambi gli stati, ha ribadito l'accordo con il leader della CSU, Markus Söder, riguardo al momento della scelta: "Abbiamo sempre detto 'tardo estate'. L'estate è appena iniziata e non è ancora finita."

Söder ha precedentemente parlato al festival folk di Gillamoos ad Abensberg, in Bassa Baviera, affermando che l'Unione sceglierà un singolo candidato per il ruolo di cancelliere federale tra i due potenti leader della CDU e della CSU. Ha menzionato che storicamente la CSU propone questo candidato solo se richiesto dalla CDU. "Per me, essere un leader di stato è la posizione più allettante. Ma non mi tirerei indietro dall'assumere il comando del nostro paese", ha aggiunto Söder, ricevendo un caloroso benvenuto.

Merz ha risposto a questa dichiarazione: "Le parole di Markus Söder di questa mattina non hanno valore giornalistico". È il suo solito modo di parlare. Hanno concordato di affrontare questa questione insieme durante la tarda estate e di proporre una decisione a entrambi i vertici dei partiti. "E così faremo."

Dopo l'atmosfera festosa del festival folk di Gillamoos, Söder è stato visto a una festa animata con i residenti locali. Nonostante la sua posizione preferita, una campagna dell'Unione di successo dipende da un fronte unito, con both CDU e CSU che sostengono il candidato scelto per il ruolo di cancelliere federale, rendendo gli imminent

