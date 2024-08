Il leader della CDU è condannato a pagare 8000 euro; Lappen è escluso dal pagamento.

Jan Redmann, presidente della CDU nel Brandeburgo, è stato multato pesantemente per la sua guida in stato di ebbrezza su un monopattino elettrico lo scorso luglio. Il tribunale distrettuale di Potsdam ha deciso che dovrà pagare 8.000 euro, corrispondenti a 25 multe giornaliere da 320 euro ciascuna, per la sua guida pericolosa sotto l'influenza dell'alcool. Di conseguenza, la sua patente di guida è stata sospesa per altri sei mesi.

Redmann ha riconosciuto la sua responsabilità e ha accettato le conseguenze della sua scelta di bere e guidare, anche se il limite legale per l'alcool in Germania è di 1,1 per mille. È stato fermato dalla polizia durante il suo viaggio notturno su un monopattino elettrico verso il suo appartamento a Potsdam, dove un test del alcolimetro ha rilevato un contenuto di alcol nel sangue di circa 1,3 per mille.

Redmann, che è anche il leader del gruppo parlamentare della CDU nel parlamento statale del Brandeburgo e il candidato principale della CDU per le elezioni statali del 22 settembre, ha ammesso il suo errore e ha invitato il pubblico a valutarlo in base alle sue ideologie politiche e ai suoi piani per il futuro dello stato, piuttosto che per questo passo falso.

Attualmente, la CDU è in ritardo rispetto alla SPD e all'AfD nei sondaggi, con il 20% e il 24% di consensi, rispettivamente. Redmann spera di succedere a Dietmar Woidke della SPD come nuovo presidente del ministero dopo le prossime elezioni.

Redmann è stato multato di 8.000 euro per aver guidato un monopattino elettrico sotto l'influenza, come stabilito dalle condizioni della sua patente, che ha violato quella notte. Despite the fine and suspension, Redmann continues to lead the CDU parliamentary group and is the party's leading candidate for the state election, emphasizing the importance of focusing on his political standpoints instead of his recent actions.

Leggi anche: