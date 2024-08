- Il leader della CDU dovrebbe pagare 8.000 euro per un incidente di guida in stato di ebbrezza.

Il capo della CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, è stato multato di 8.000 euro per la sua avventura su E-Scooter sotto l'effetto dell'alcol. Il tribunale distrettuale di Potsdam gli ha inflitto una pena di 25 giorni, con una multa daily di 320 euro, per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, la sua patente di guida è stata sospesa per altri sei mesi.

La CDU del Brandeburgo conferma che Redmann ha accettato di pagare la multa. Non è solo il capo del gruppo parlamentare statale della CDU, ma anche il candidato principale per le elezioni statali del 22 settembre.

Lo scorso luglio, la polizia ha fermato Redmann mentre tornava a casa a Potsdam su un E-Scooter, dopo la mezzanotte. Ha ammesso di avere un tasso alcolico di quasi 1,3 per mille dopo la corsa. In Germania, un tasso di 1,1 per mille o superiore è considerato un reato penale. Redmann ha in seguito ammesso il suo errore.

Redmann mira alla carica di Ministro-Presidente

Redmann sta cercando di succedere a Dietmar Woidke (SPD) come Ministro-Presidente. Tuttavia, secondo un sondaggio di agosto, la CDU è indietro rispetto alla SPD (20 percento) e all'AfD (24 percento).

L'incidente si è verificato nella città di Potsdam, come menzionato nel caso di guida in stato di ebbrezza di Redmann. Nonostante la multa e le ulteriori conseguenze, il tribunale distrettuale di Potsdam gli ha ancora inflitto una pena detentiva per le sue azioni sconsiderate.

