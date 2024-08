- Il leader della CDU di Amburgo Thering chiede controlli alle frontiere

Il leader di stato e gruppo della CDU di Amburgo, Dennis Thering, chiede controlli ai confini interni dell'UE per limitare gli ingressi illegali. "Dobbiamo limitare la migrazione", ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca. L'efficacia dei controlli ai confini è stata dimostrata durante il Campionato Europeo di Calcio UEFA, con circa 8.000 ingressi illegali e 230 trafficanti di esseri umani fermati solo ai confini tedeschi in quel breve periodo. "Quindi ci si deve chiedere, perché non è stato fatto prima?"

L'Unione Europea è evidentemente incapace di proteggere efficacemente i suoi confini esterni. "Finché questo è il caso, dobbiamo continuare ad avere controlli stazionari ai confini tedeschi", ha detto. "Se l'UE non riesce a proteggere i confini esterni europei, allora i paesi devono aiutarsi. Nessuno lo vuole, ma la pressione sull'UE deve aumentare."

Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) è responsabile del fatto che ci sia un ragionevole controllo dei confini alle frontiere esterne dell'UE, quindi i controlli ai confini tedeschi potrebbero essere aboliti nuovamente, ha detto Thering.

Il leader della CDU di Amburgo richiede un nuovo meccanismo di distribuzione dei rifugiati

Infine, si tratta anche di coesione sociale. "Riguardo all'alloggio dei rifugiati, si può vedere qui ad Amburgo che siamo al limite. Il Senato ha già riconosciuto pubblicamente questo fatto." Il sindaco Peter Tschentscher (SPD) deve quindi fare pressione a livello federale per un meccanismo di distribuzione diverso. "La chiave di Königstein è l'approccio completamente sbagliato per gli stati cittadini come Amburgo. Dobbiamo ottenere una migliore distribuzione su tutto il territorio federale", ha detto Thering.

La chiave di Königstein, che gli stati utilizzano anche per la distribuzione in questioni finanziarie, considera solo un terzo della popolazione, mentre i due terzi sono determinati dalle entrate fiscali, ovvero dal potere economico. Questo svantaggia gli stati cittadini finanziariamente forti come Amburgo, secondo Thering.

Tschentscher aveva anche ripetutamente richiesto una distribuzione più equa, ma finora senza successo.

Thering: deve essere revocata la cittadinanza tedesca ai criminali

Thering ha anche chiesto una linea più dura nei confronti dei cittadini con doppia nazionalità che commettono reati in Germania. "Per noi della CDU è chiaro: chi commette reati qui ha perso il diritto alla residenza. E se qualcuno con doppia cittadinanza commette un reato, è necessario revocare il passaporto tedesco e quindi deportarlo", ha detto. "Ma neanche la SPD e i Verdi vogliono parlare di questo argomento."

Ha descritto l'iniziativa del senatore dell'interno Andy Grote (SPD) per deportare i criminali e gli individui pericolosi in paesi non sicuri come la Siria o l'Afghanistan come insufficiente. "Quello non basta chiaramente e dimostra di nuovo questo riflesso: questo Senato SPD e Verde reagisce solo quando la pressione è massima", ha detto.

Per anni, la SPD e i Verdi avevano respinto le richieste di deportazione in Afghanistan. "Qualcosa avrebbe dovuto succedere molto prima. Il cambiamento di opinione arriva troppo tardi."

