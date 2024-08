- Il leader della CDU deve pagare 8.000 euro per aver guidato sotto l'influenza.

Il leader della CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, è stato multato di 8.000 euro per la sua guida spericolata in stato di ebbrezza su un monopattino.

Il tribunale di Potsdam, come riferito dal suo portavoce, ha comminato multe per un totale di 25 volte 320 euro ciascuna, pari a 8.000 euro. Questa multa è una conseguenza del suo incidente di guida irresponsabile sotto l'influenza dell'alcol. Inoltre, la sua patente di guida sarà sospesa per altri 6 mesi.

La CDU del Brandeburgo ha confermato che Redmann ha accettato di pagare la multa. È anche il leader della CDU nel parlamento statale del Brandeburgo e il candidato selezionato per le elezioni statali del 22 settembre.

Redmann è stato fermato dalla polizia mentre guidava un monopattino elettrico verso la sua residenza a Potsdam in luglio. Dopo l'incidente, ha ammesso di avere un livello di alcol nel sangue di circa 1,3 promille. In Germania, qualsiasi lettura di 1,1 promille o superiore è considerata un reato penale. Redmann ha riconosciuto pubblicamente il suo errore.

Redmann mira alla posizione di Ministro-Presidente

Le multe giornaliere sono determinate dalla situazione personale e finanziaria dell'offensore. Un'ordinanza penale è una sentenza preliminare, evitando la necessità di un processo principale più lungo.

Redmann sta cercando di sostituire Dietmar Woidke (SPD) come Ministro-Presidente. Secondo un sondaggio Insa-Consulere per il "Nordkurier" a inizio agosto, la CDU era al 19%, dietro all'AfD con il 24% e l'SPD con il 20%. Quando gli è stato chiesto se Redmann dovrebbe continuare come candidato principale della CDU e potenziale futuro Ministro-Presidente, il 22% ha risposto "probabilmente sì", mentre il 48% ha risposto "probabilmente no".

La multa di 8.000 euro inflitta a Redmann dal tribunale di Potsdam per il suo incidente di guida in stato di ebbrezza su un monopattino elettrico si applica anche alle multe giornaliere emesse nell'ambito dell'ordinanza penale. Nonostante le critiche, Redmann, leader della CDU nel Brandeburgo e candidato selezionato per le elezioni statali, sta ancora puntando alla posizione di Ministro-Presidente.

