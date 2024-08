- Il leader della CDU della Turingia definisce Höcke un divisore e i Verdi un problema

Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, vede possibilità per il suo partito nella lotta contro l'AfD e contemporaneamente critica i Verdi. "I Verdi rappresentano un vero problema per il nostro paese", ha detto Voigt su RTL/ntv Early Start. La politica dei Verdi a Berlino o Erfurt non è il suo approccio. Dire alla gente come mangiare o riscaldarsi è snervante per i cittadini. "Per questo i Verdi al governo sono semplicemente fuori luogo".

Per quanto riguarda l'AfD, Voigt ha detto che il suo presidente di stato Björn Höcke rappresenta una minaccia per il sito economico della Turingia. È chiaro che non ci sarà alcuna coalizione con l'AfD per la CDU.

Le idee politiche sociali di Höcke non corrispondono nemmeno "al nostro modo di vedere le cose", ha detto. "È un divisore per il nostro paese e quindi non dovrebbe essere dato alcuna responsabilità". Quando gli è stato chiesto se vede ancora possibilità che la CDU possa raggiungere l'AfD, Voigt ha detto: "Credo che sia possibile".

Voigt è aperto a incontrarsi con la candidata principale del BSW Katja Wolf

L'AfD è in testa ai sondaggi in Turingia da mesi con valori intorno al 30%. La CDU è bloccata a valori tra il 21 e il 23% al secondo posto. Tuttavia, Voigt è sotto pressione dal nuovo partito BSW di Wagenknecht e dalla sua candidata principale della Turingia Katja Wolf. Poiché nessun'altra partito vuole formare una coalizione con l'AfD, entrambi sperano nella posizione di Presidente del Consiglio.

Nel RTL-ntv Early Start, il politico della CDU ha detto di essere "aperto a incontrarsi con la signora Wolf per discutere dei problemi e delle soluzioni della Turingia". Per lui, la chiave è affrontare i problemi della Turingia.

"Ciò significa politicamente che non posso accettare alcun partito che interferisce dall'esterno nei nostri affari", ha detto Voigt, riferendosi alle dichiarazioni del fondatore del partito BSW Sahra Wagenknecht. La ex membro del partito di sinistra aveva recentemente reso le posizioni sulla questione della guerra e della pace una condizione per le coalizioni anche a livello di stato.

