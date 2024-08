- Il leader della CDU della Hesse Rhein sostiene una vasta riforma del settore sanitario.

Il leader della CDU dell'Assia e Presidente del Ministero Boris Rhein ha sostenuto la necessità di una riforma radicale del sistema di assistenza a causa dei costi crescenti dell'assistenza in una popolazione invecchiata. Risposta a un concetto recentemente proposto dai premier della Sassonia Michael Kretschmer e del Nord Reno-Westfalia Karl-Josef Laumann, ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa a Wiesbaden che entrambi i politici della CDU hanno avviato una discussione essenziale che il governo federale ha evitato.

"Il modo in cui assistiamo i nostri anziani è un barometro dell'unità della nostra società. Chi parla di rispetto dovrebbe agire nel campo dell'assistenza", ha sottolineato Rhein. "Abbiamo bisogno di una riforma completa dell'assistenza come risposta a uno dei principali problemi del nostro tempo".

Assicurazione completa in futuro?

Stando al documento di Kretschmer e Laumann, il finanziamento attuale dell'assistenza deve evolversi in un'assicurazione federale a copertura totale che comprenda tutte le spese relative all'assistenza. Attualmente, circa un terzo dei residenti delle case di cura in Germania dipende dall'aiuto sociale a causa di insufficienti fondi pensionistici per coprire le spese dell'assistenza.

Una ricerca dell'Istituto IGES, un'organizzazione di ricerca e consulenza specializzata in infrastrutture e questioni sanitarie, suggerisce che sarebbero necessari circa 16,5 miliardi di euro per l'assicurazione completa dell'assistenza nel 2026, una somma che il governo federale dovrebbe sostenere. Ciò ridurrebbe i co-pagamenti per le persone bisognose di assistenza e i loro familiari di circa 8,9 miliardi di euro, lasciandoli a coprire solo le spese non assistenziali come gli investimenti, la manutenzione e le spese di catering. Potrebbero essere offerte polizze assicurative supplementari volontarie per far fronte a queste esigenze.

Circa 1.000 case di cura nell'Assia

Secondo i dati dell'Ufficio statistico di stato dell'Assia, circa l'85% dei circa 368.000 assicurati contro l'assistenza nell'Assia sono assistiti dalle famiglie a casa. Circa 204.000 persone bisognose di assistenza sono supportate da assistenti all'assistenza organizzati in modo autonomo e circa 73.000 da servizi di assistenza e cura professionali. Ci sono circa 1.300 servizi di assistenza nell'Assia che impiegano circa 33.000 persone. In totale, circa 56.000 persone risiedono in circa 1.000 case di cura, che impiegano più di 56.000 membri del personale (tutti i dati si riferiscono al 2021).**

In luce del concetto proposto dai premier della Sassonia e del Nord Reno-Westfalia, il leader della CDU dell'Assia Boris Rhein ha riconosciuto la necessità di una vasta discussione sulla riforma dell'assistenza, sottolineando l'importanza di affrontare i costi dell'assistenza in una popolazione invecchiata. Riconoscendo lo stress sui residenti delle case di cura, più di 1.000 dei quali risiedono nell'Assia, Rhein sottolinea la necessità di un finanziamento e un supporto adeguati.

Leggi anche: