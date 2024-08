- Il leader della CDU chiede un ampliamento delle forze dell'ordine dopo l'assalto.

Dopo l'agghiacciante aggressione con il coltello a Solingen che ha causato tre morti, la massima figura della CDU della Brandeburgo, Jan Redmann, sostiene l'ampliamento dei poteri della polizia. "La sicurezza potenziata alle manifestazioni pubbliche può essere raggiunta attraverso la videosorveglianza moderna con riconoscimento facciale e controlli casuali delle borse", ha suggerito Redmann. "Inoltre, è ora che le nostre forze dell'ordine monitorino i forum online islamisti, consentendoci di agire prontamente. Attualmente, dipendiamo solo dalle segnalazioni delle agenzie estere, una situazione che richiede un cambiamento immediato".

Redmann, il politico della CDU, sostiene anche l'opzione di deportare potenziali minacce in zone pericolose come la Siria e l'Afghanistan. "Stanno abusando della nostra ospitalità", ha argomentato. Le amministrazioni federali e statali devono collaborare per redigere un accordo anti-terrorismo.

La tragedia sulla Siegburger Straße a Solingen venerdì sera ha causato la morte di due uomini e una donna. Otto altre persone sono rimaste ferite, quattro di loro in modo grave. Le autorità hanno catturato un sospetto, identificato dalla polizia di Düsseldorf come un siriano di 26 anni. La Procura federale sta esaminando accuse di omicidio e presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Di recente, il Ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD) ha sostenuto una legislazione sulle armi più severa in risposta all'aumento degli attacchi con coltelli. Il trasporto pubblico di coltelli con lame fino a sei centimetri sarà consentito invece dei dodici centimetri attuali. Dovrebbe esserci un divieto totale del trasporto di coltelli a scatto pericolosi.

