- Il leader della CDU chiede la chiusura del campo pro-palestinese

Dopo un intervento della polizia in un campo di protesta pro-palestinese a Hamburg's Moorweide, la CDU chiede la sua immediata evacuazione. "Il campo pro-palestinese intollerabilmente antisemita sulla Moorweide deve finalmente essere chiuso e sgomberato", ha dichiarato Dennis Thering, il leader di stato e di fazione, all'agenzia stampa tedesca. Non si può tollerare che "il comportamento sempre più, anche rilevante a livello criminale, di alcuni partecipanti sia ignorato e il permesso del campo sia ripetutamente prorogato".

L'assembramento, registrato come veglia con lo slogan "Mani lontano da Rafah", protesta contro le azioni militari israeliane a Gaza dopo l'attacco terroristico di Hamas. Si trova sulla Theodor-Heuss-Platz di fronte alla stazione di Dammtor dal mese di maggio e recentemente è stato prorogato fino alla fine di agosto dall'autorità assembleare.

Nel fine settimana, la polizia è stata chiamata al campo a causa di presunti litigi. All'arrivo, i partecipanti hanno negato qualsiasi alterco ma si sono comportati estremamente aggressivamente nei confronti degli ufficiali, con un ufficiale leggermente ferito da un colpo al viso.

Inizialmente, tre manifestanti sono stati trattenuti ma poi rilasciati. Secondo il portavoce della polizia, sono state presentate accuse di resistenza, tentata fuga, aggressione e lesioni personali.

Ciò che è accaduto al campo nel fine settimana, "non ha nulla a che fare con una protesta pacifica coperta dal diritto di assemblea", ha dichiarato Thering. "Che questa volta un agente sia stato anche ferito è inaccettabile. Il senatore dell'interno e il sindaco non possono più chiudere gli occhi ma devono finalmente intervenire".

Anche l'FDP chiede conseguenze. Dopo l'intervento della polizia, la presidente di stato dell'FDP Sonja Jacobsen ha parlato di "un segnale di avvertimento riguardo al mancato rispetto della legge". "Se questa assemblea continua sia effettivamente e in questo luogo una assemblea costituzionalmente protetta è più che dubbio", ha detto. Ha anche richiesto l'esame di alternative: "In luce della nostra comprensione della responsabilità della Germania verso Israele, non possiamo permettere che la Moorweide, che fu anche un punto di raccolta per la deportazione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, sia utilizzata come luogo di assemblea per proteste anti-israeliane e antisemite".

L'intervento della polizia nel campo di protesta pro-palestinese di sabato ha portato a scontri con gli ufficiali, con un ufficiale leggermente ferito. La polizia sta ora indagando sulle accuse presentate contro tre manifestanti per resistenza, tentata fuga, aggressione e lesioni personali.

Date le tensioni in aumento e l'infortunio dell'agente di polizia, l'FDP chiede al senatore dell'interno e al sindaco di riconsiderare il proseguimento del permesso del campo e di esaminare alternative per la protesta.

Leggi anche: