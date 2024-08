- Il leader della Camera sostiene approcci innovativi nelle piccole strutture mediche

In zone con popolazione in calo, gli ospedali più piccoli sono alla ricerca di strategie innovative per sopravvivere, come suggerito dalla valutazione dell'associazione medica statale. Hans-Joerg Bittrich, presidente della camera, ha espresso questo punto di vista all'agenzia stampa tedesca, sostenendo che non si tratta più solo di cure ospedaliere. Invece, ci dovrebbe essere una collaborazione con i servizi ambulatoriali come i medici di base, i servizi infermieristici, i fisioterapisti e le farmacie. Li ha definiti una responsabilità collettiva per la Turingia, dove lo stato, i comuni, i medici e i lobbisti degli ospedali devono cooperare.

Al momento, il primo ospedale regionale della Turingia ad annunciare il fallimento e la chiusura sta attirando l'attenzione, come riferito dal Ministero della Salute. La clinica privata Sternbach di Schleiz (distretto di Saale-Orla) ha presentato richiesta di fallimento alla fine di giugno a causa delle perdite finanziarie e della mancanza di un partner finanziario adeguato per il proseguimento delle operazioni. Con 190 dipendenti interessati, l'ospedale da 100 posti letto chiuderà alla fine di agosto. Questo evento fa sorgere preoccupazioni sulla futura assistenza sanitaria nella regione confinante con la Baviera.

I problemi di personale medico sono un'altra sfida per molti ospedali della Turingia, soprattutto nelle aree con popolazione in calo e invecchiamento. Guido Dressel, capo statale della TK, ha menzionato la difficoltà nel trovare personale specializzato e il ruolo dei shortages di personale nella decisione di chiusura di Schleiz. Bittrich ha concordato, ribadendo la gravità del problema, soprattutto tra i medici.

Secondo Bittrich e Dressel, una valutazione tempestiva delle strutture ospedaliere e ambulatoriali in ogni distretto della Turingia è da tempo necessaria. Dressel ha sostenuto che la pianificazione ospedaliera da sola non rappresenta la realtà e che c'è bisogno di una soluzione per le località ospedaliere sottoutilizzate, come una policlinica con servizi specializzati e un piccolo reparto.

Na opinione di Bittrich, con una popolazione invecchiata, gli ospedali regionali dovrebbero priorità le cure di base in medicina interna e chirurgia, il trattamento dei diabetici, dei pazienti cardiovascolari e la gestione degli incidenti o delle cadute. Dovrebbero anche essere connessi ai servizi di emergenza per il trasporto dei pazienti critici negli ospedali specializzati. Inoltre, un reparto di fisioterapia, una farmacia e un dipartimento di servizi sociali sarebbero benefici, oltre a garantire servizi adeguati di medici di base.

Attualmente, la pianificazione ospedaliera e la distribuzione degli studi dei medici in Germania procedono parallelamente. Le associazioni locali dei medici di base e le compagnie assicurative gestiscono la pianificazione delle cure ambulatoriali, mentre lo stato si occupa della pianificazione ospedaliera e dell'assegnazione di servizi specifici agli ospedali. Tuttavia, poiché la riforma ospedaliera federale è ancora in sospeso, non è chiaro quali servizi specifici gli ospedali individuali saranno autorizzati a offrire in futuro.

