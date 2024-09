- Il leader della BSR sostiene un aumento dello smaltimento dei rifiuti sotto il pretesto della libertà.

La libertà eccessiva goduta dai residenti e dai visitatori di Berlino, secondo quanto dichiarato dalla responsabile del servizio di gestione dei rifiuti BSR, Stephanie Otto, è principalmente responsabile della notevole quantità di immondizia presente in alcuni distretti della città. Durante un'intervista con Tagesspiegel, Otto ha dichiarato: "Berlino non è sempre ordinata o sporca. Molto dipende dall'atteggiamento delle persone. (...) La sensazione di libertà che rappresentiamo a volte porta le persone a sentirsi particolarmente libere anche quando si tratta di gettare rifiuti per terra".

Otto ha evitato di fornire spiegazioni sul perché alcuni distretti siano più inquinati di altri, dichiarando: "Non voglio fare congetture, non sono una sociologa". Tuttavia, ha sottolineato che aree come Alexanderplatz, Warschauer Straße a Friedrichshain e Hermannplatz a Neukölln vengono pulite settimanalmente, mentre altre vengono pulite dieci volte di più a causa del loro alto flusso di visitatori. Questo alto traffico porta a un accumulo significativo di rifiuti. Nonostante la disponibilità di grandi contenitori arancioni, alcune persone li ignorano e lasciano i loro rifiuti per terra, dimostrando mancanza di rispetto per gli spazi pubblici.

Otto ha sostenuto l'adozione di sanzioni più severe, in particolare per coloro che sono coinvolti in abbandono di rifiuti illegale abituale. Ha anche suggerito che gli uffici dell'ordine pubblico aumentino le loro pattuglie per contrastare questo problema. Secondo Otto, l'imballaggio monouso è la principale sfida. Anche se le persone sono obbligate ad utilizzare contenitori riutilizzabili, la maggior parte opta per le opzioni usa e getta. "Gli imballaggi monouso e i depositi devono essere più costosi".

Parlando dei rifiuti domestici, Otto ha notato che la riduzione del 15% per abitante negli ultimi dieci anni è un progresso positivo. Tuttavia, sono ancora necessari miglioramenti nella raccolta differenziata, in particolare negli edifici residenziali con spazio limitato per i contenitori. Ciò può causare confusione e creare potenzialmente situazioni pericolose. In effetti, una struttura di smaltimento della carta è stata data alle fiamme nel 2021, presumibilmente a causa di una batteria al litio che ha preso fuoco in un bidone della carta. Inoltre, le cartucce di gas esilarante contenenti gas residuo vengono spesso gettate via, il che può portare a esplosioni a causa della loro gestione incauta.

