- Il leader dell' SPD Klingbeil riceve un ordine contro la gravità animale

Il Presidente del SPD Lars Klingbeil sarà il prossimo Cavaliere dell'Ordine contro la Seriosità Animale

Il Presidente del SPD Lars Klingbeil è destinato a diventare il prossimo Cavaliere dell'Ordine contro la Seriosità Animale. Riceverà il premio durante la sessione festiva del carnevale il 8 febbraio 2025, come ha annunciato l'Aachener Karnevalsverein (AKV) a Berlino. I carnevalisti hanno elogiato lo stile politico di Klingbeil, notando che "non argomenta con il rumore, ma sempre con una lama fina, spesso umoristicamente confezionato".

Di recente, il Presidente del Ministero di Schleswig-Holstein, Daniel Günther, ha ricevuto l'ordine. Il politico della CDU consegnerà la laudatio per il Presidente del SPD alla 75ª cerimonia di premiazione ad Aquisgrana l'anno prossimo. L'ordine viene assegnato per l'umorismo e l'umanità in ufficio. Molti politici, ma anche artisti, hanno ricevuto il premio dal 1950, tra cui Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher, e di recente Armin Laschet, Iris Berben e Annalena Baerbock.

Applausi per le battute secche

Klingbeil aveva già calcato il palcoscenico di Aquisgrana una volta, alla cerimonia di premiazione del Ministro degli Esteri Baerbock a febbraio 2023, e aveva entusiasmato il pubblico. Per le battute secche, molto sotto tono e una performance musicale con la ukulele, ha ricevuto una standing ovation.

"Sono perfettamente consapevole che come socialdemocratico e del nord, potrei non corrispondere al classico modello", ha dichiarato il 46enne in una dichiarazione dell'AKV. Farà del suo meglio. Nella quinta stagione, la politica non ha paura di fare una o due battute a spese di se stessa. "Mi aspetto questo e prometto di non risparmiare il mio partito", ha detto il cavaliere designato.

Il consiglio dell'AKV ha giustificato la sua scelta, tra le altre cose, dicendo: "Lars Klingbeil rappresenta uno stile politico nuovo, moderno e integrante". Per fare le sue argomentazioni, utilizza la finezza, ma anche i mezzi dell'umorismo. L'Elferrat dell'AKV è molto colpito da questa posizione.

L'umorismo e l'ironia del Presidente del SPD Lars Klingbeil hanno già guadagnato applausi, come dimostrato durante la cerimonia di premiazione del Ministro degli Esteri Baerbock.

