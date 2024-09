- Il leader del Venezuela sta ancora una volta avanzando la celebrazione del Natale.

Durante un tumulto politico importante in Venezuela, il Presidente Nicolás Maduro sta scegliendo un approccio inconsueto per alleviare le tensioni spostando il Natale quasi di tre mesi in anticipo. In un discorso televisivo ai suoi sostenitori, Maduro ha dichiarato: "È settembre, ma si può già sentire l'aria di Natale. Come gesto di gratitudine per il popolo resilient, farò arrivare il Natale in anticipo il 1° ottobre con un decreto. Il Natale porta pace, gioia e sicurezza."

Non è la prima volta che Maduro opta per questa particolare tattica per distogliere l'attenzione dalle questioni urgenti del Venezuela. Durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, ha spostato il Natale al 15 ottobre, e l'anno successivo al 4 ottobre.

Per celebrare il Natale anticipato, Maduro ha condiviso un video del Palazzo presidenziale di Miraflores decorato con alberi di Natale e addobbi. Il governo socialista solitamente fornisce pacchi alimentari, tra cui prosciutto, alle comunità svantaggiate in tutto il Venezuela durante il periodo natalizio.

Venezuela: Gli oppositori accusano Maduro di manipolazione elettorale

Un'elezione presidenziale segnata dalle accuse di brogli si è tenuta il 28 luglio. La commissione elettorale pro-governo ha dichiarato vincitore Maduro, al potere dal 2013. Tuttavia, l'opposizione afferma che il governo di Caracas è colpevole di manipolazione elettorale e riconosce il suo candidato, Edmundo González Urrutia, come vincitore. Lunedì, un tribunale ha emesso un mandato di arresto per l'ex diplomatico su richiesta dell'ufficio del procuratore sostenuto dal governo.

Gli Stati Uniti e diversi paesi latinoamericani hanno riconosciuto la vittoria di González. L'Unione Europea e l'Organizzazione degli Stati Americani mettono anche in discussione la legittimità dei risultati elettorali ufficiali. Le proteste contro il presunto risultato manipolato delle elezioni continuano in Venezuela e all'estero, guidate da numerosi critici del governo.

