Il leader del SPD della Turingia Maier esprime il suo disinteresse per la continuazione.

In Turingia, il Partito di Sinistra, l'SPD e i Verdi hanno condiviso il potere per un decennio, con Bodo Ramelow come Ministro-Presidente dalla parte del Partito di Sinistra. Tuttavia, a causa dei risultati delle elezioni statali del 2019, questa coalizione non detiene più la maggioranza parlamentare e si è appoggiata ai voti dell'opposizione per approvare decisioni importanti, come il bilancio. Ramelow ha dichiarato di non essere interessato a un altro governo di minoranza.

Despite having a good working relationship with Ramelow and the Left, SPD, and Greens achieving significant progress for Thuringia even in the minority scenario, Maier announced that the coalition had reached its end.

Turingia voterà insieme alla Sassonia questa domenica. I sondaggi indicano che una maggioranza rossa-rossa-verde è improbabile. L'estremista di destra AfD, identificato come tale dall'agenzia per la sicurezza interna, ha guidato in Turingia per diversi mesi.

Un sondaggio pubblicato dalla rivista "Stern" e dal broadcaster RTL martedì ha rivelato che l'AfD è ancora in testa con il 30%, seguita dalla CDU con il 21%, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) con il 18%, il Partito di Sinistra al quarto posto con solo il 13%, e l'SPD al 7%. I Verdi e l'FDP non raggiungerebbero la soglia per rientrare nel parlamento statale, con il 4% e il 2,9% rispettivamente.

Maier ha espresso la sua convinzione che una coalizione CDU, SPD e BSW fosse un'opzione praticabile. Tuttavia, ha dichiarato che ciò sarebbe stato possibile solo se la BSW della Turingia fosse stata disposta a concentrarsi sui problemi della Turingia.

Maier ha respinto le condizioni stabilite da Wagenknecht per partecipare al governo. Wagenknecht aveva fatto l'opposizione al previsto dispiegamento di missili USA a medio raggio in Germania e la loro posizione sulla guerra in Ucraina come condizioni per la partnership.

Le elezioni per il Landtag in Turingia potrebbero potenzialmente cambiare il panorama politico, poiché i sondaggi suggeriscono che l'estremista di destra AfD è in testa. Nonostante i risultati, una coalizione tra la CDU, l'SPD e la BSW, come proposto da Maier, sembra incerta a causa della focalizzazione della BSW sui problemi della Turingia e delle condizioni di Wagenknecht per la partnership.

