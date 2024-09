Il leader del Rodel emette un avvertimento sulla presunta irrazionalità che circonda le Olimpiadi.

C'è qualche controversia riguardo agli eventi di slittino delle Olimpiadi del 2026: la scelta del luogo è dubbia e il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) sta spingendo per la loro tenuta all'estero. Gli organizzatori hanno un piano di riserva e piuttosto inaspettato.

Come confermato da Thomas Schwab, CEO della federazione tedesca BSD, a SID, la pista di ghiaccio artificiale rinnovata di Königssee non verrà considerata per gli eventi di slittino delle Olimpiadi del 2026. Nemmeno altre piste tedesche se il luogo italiano di Cortina d'Ampezzo non sarà pronto in tempo. Al contrario, gli organizzatori hanno alcune soluzioni insolite in serbo.

Le informazioni di SID rivelano che il Piano B include tre alternative: una pista di ghiaccio artificiale a Innsbruck-Igls, altrettanto lontana da Milano di Cortina; una pista di ghiaccio naturale a St. Moritz; e il luogo di Lake Placid, New York, USA.

Germania - Riluttante ma Preparata

Data la contrattazione per il canale di ghiaccio a Cortina non è stata assegnata fino a febbraio dello scorso anno, con il luogo previsto per essere pronto per marzo 2025, la tempistica stretta ha richiesto un Piano B dagli organizzatori da parte dell'IOC, che ha fatto pressione per la tenuta degli eventi all'estero.

"Abbiamo concordato di sostituire con tre piste tedesche, ma non c'è stata alcuna richiesta successiva", ha dichiarato Schwab martedì: "Ma va bene così". Dal punto di vista della Germania, questo Piano B è un "ultimo resort" indesiderato: "Abbiamo fatto sapere che ci aspettiamo le Olimpiadi per i nostri atleti in Italia, quello era la nostra priorità. Siamo responsabili dei nostri atleti; non vogliamo che vengano trasferiti lontano dalle Olimpiadi. È solo formaggio". Lo scorso anno, la prospettiva di trasferimento ha suscitato controversie tra gli atleti.

"Assurde" Alternativa

I piani alternativi preferiti hanno le loro particolarità. St. Moritz, con la sua pista di ghiaccio naturale, è vulnerabile alle costrizioni del tempo, con una primavera calda che potrebbe rovinare le competizioni. Lake Placid, tuttavia, rappresenterebbe la separazione più lontana degli eventi di slittino dai Giochi Invernali principali, anche tenendo conto della differenza di fuso orario.

Interrogato sui piani, Schwab ha espresso anche scetticismo. "Non avrei scelto St. Moritz, e non sono sicuro di come siano arrivati a quella decisione", ha detto. Lake Placid, ha aggiunto, è "assurda". Sono in corsa principalmente perché hanno dichiarato che si faranno carico di tutto, rendendo gli eventi olimpici finanziariamente indolori per l'IOC. "È possibile se si intende farlo veramente", ha detto Schwab. "Ma se sia vantaggioso per lo sport è un'altra questione".

