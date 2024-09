Il leader del Partito Verde ha moderato le aspettative riguardo al progresso del vertice migratorio.

La politica verde, Britta Haßelmann, ha smorzato le aspettative per l'incontro congiunto tra il governo federale e l'opposizione sulla politica dell'immigrazione, implicando un rifiuto delle richieste di sospensione dei richiedenti asilo menzionando che non c'è una soluzione unica al problema. "Questo crea l'impressione che ci sia una soluzione magica che risolve tutto. Non è così," ha dichiarato Haßelmann su ntv's "Early Start."

Ancora una volta evidenziando le carenze nella sicurezza interna, Haßelmann ha suggerito consistenti investimenti finanziari per affrontare il problema. Ha proposto un fondo speciale finanziato con debito, paragonandolo agli investimenti nelle capacità di difesa del paese.

Haßelmann riconosce i progressi nella politica dell'asilo

Haßelmann ha respinto le accuse di aver rifiutato di limitare il numero di richiedenti asilo e rifugiati, dichiarando: "Certo, discutiamo di migrazione, sfollamento e asilo. Questo governo lo sta facendo da tre anni e abbiamo attuato misure legislative significative che ora stanno siendo attuate." Riferendosi alla legge sulla deportazione, ha citato gli sforzi del governo tedesco in questo settore per tre anni.

Haßelmann ha affermato che le persone responsabili di atti terroristici rinunciano al loro diritto alla protezione. Questa posizione, ha spiegato, è condivisa non solo dai Verdi, ma da tutti i partiti. "E noi, come governo federale, siamo stati in grado di concordare una politica comune dell'asilo europea a Bruxelles e Strasburgo," ha aggiunto. Per i Verdi, il principio dell'asilo è "chiaro come la luce del giorno" nella Costituzione e qualsiasi cambiamento deve essere in linea con la Legge fondamentale, ha concluso.

Quando interrogata sull'uso del termine "governo di transizione" da parte del leader del suo stesso partito per la coalizione del semaforo, Haßelmann si è riferita al lavoro parlamentare futuro, compresa l'adozione del prossimo bilancio federale. In linea di principio, ha riconosciuto che il governo è stato eletto per un mandato di quattro anni. "Tuttavia, questo non è tipico di Alleanza 90/I Verdi," ha criticato la propria coalizione, poi ha espresso la speranza per le future configurazioni caratterizzate da maggiore fiducia, dedizione e rispetto tra i partner della coalizione.

