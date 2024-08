Il leader del partito FDP vuole decidere il programma pro-auto con il parcheggio a tariffa fissa

L'FDP vuole rendere di nuovo attraente la guida nei centri urbani. Lunedì, la direzione del partito intende adottare un programma a favore delle auto che prevede parcheggio gratuito o un prezzo fisso nazionale per il parcheggio, secondo quanto riferito da Bild am Sonntag. "Non abbiamo bisogno di una politica anti-auto", ha dichiarato il segretario generale dell'FDP Bijan Djir-Sarai al giornale. I Liberali, secondo quanto riferito, cercano attivamente di distinguersi dai Verdi, che hanno criticato la politica del traffico unilaterale dell'FDP.

Un portavoce dell'FDP ha confermato che il presidium dei Liberali intende adottare un programma incentrato sulle auto lunedì. Secondo Bild am Sonntag, il documento di risoluzione chiede ai comuni di attirare più auto nei centri urbani offrendo parcheggio gratuito. In alternativa, l'FDP prevede di introdurre un sistema nazionale di parcheggio a prezzo fisso accessibile, simile al biglietto del treno da 49 euro.

Contemporaneamente, il partito vuole ridurre il numero di corsie per biciclette e zone pedonali, e se implementate, solo con la partecipazione diretta dei cittadini. Il documento di risoluzione suggerisce l'uso della digitalizzazione per guidare il traffico automobilistico con onde verdi, riducendo così gli ingorghi, le emissioni e gli incidenti.

Il giornale ha riferito che si tratta di una proposta esplicita contro i Verdi. Djir-Sarai ha dichiarato al giornale che l'FDP è "attivamente contrario a una politica verde di paternalismo". Stefan Gelbhaar, portavoce dei trasporti dei Verdi nel Bundestag, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che l'FDP dovrebbe "scrivere pamphlet a buon mercato, ma presentare qualcosa che abbia senso con i loro ministeri delle finanze e dei trasporti". Ciò dovrebbe includere anche "l'apertura alla tecnologia", consentendo ai cittadini di spostarsi in modo sicuro e comodo a piedi, in bicicletta, con l'autobus e in treno.

Migliori offerte di condivisione potrebbero anche "incoraggiare più persone ad utilizzare le auto quando e dove ne hanno bisogno, comprese le aree di parcheggio", ha dichiarato Gelbhaar. Inoltre, l'attenzione dovrebbe essere posta sui veicoli a zero emissioni per migliorare la qualità dell'aria.

Secondo Bild am Sonntag, l'FDP intende anche consentire la guida supervisionata per i 16enni e sostiene esplicitamente gli sport motoristici, che considera un fattore trainante per l'innovazione nel settore automotive.

