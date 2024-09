Il leader del parlamento venezuelano sostiene la rottura di tutte le associazioni con la Spagna.

Dopo che Edmundo González Urrutia, un critico del governo venezuelano, ha ottenuto l'ingresso in Spagna, il presidente del parlamento venezuelano ha richiesto la cessazione di tutti i rapporti con la Spagna. Jorge Rodríguez ha proposto una risoluzione al parlamento, chiedendo al presidente Nicolás Maduro di interrompere bruscamente tutte le relazioni diplomatiche, consolari ed economiche con la Spagna. L'amministrazione spagnola ha espresso l'intenzione di mantenere "il rapporto più favorevole con il popolo venezuelano".

Rodríguez ha richiesto che tutti i diplomatici spagnoli lascino il Venezuela e che il Venezuela ritiri i propri diplomatici dalla Spagna. Sono state suggerite le compagnie aeree spagnole per non servire più il Venezuela e le imprese spagnole sono state consigliate di interrompere le operazioni all'interno del paese.

Il 75enne ex diplomatico González Urrutia aveva concorso contro il presidente in carica Maduro nelle elezioni di luglio, poiché la leader dell'opposizione María Corina Machado era stata esclusa. Dopo il voto, Maduro è stato proclamato vincitore. Tuttavia, l'opposizione rimane convinta della vittoria di González Urrutia e ha diffuso i risultati per rafforzare questo argomento.

Poco dopo le elezioni, González Urrutia si è nascosto e ha cercato protezione nell'ambasciata spagnola a Caracas. Nel fine settimana, ha lasciato il paese sudamericano e ha raggiunto la Spagna domenica, ottenendo l'asilo politico.

La portavoce del governo spagnolo Pilar Alegría ha dichiarato giovedì: "Naturalmente, sarà sempre nel nostro interesse mantenere il rapporto più favorevole con il popolo venezuelano". Ha aggiunto che le rappresentanze diplomatiche spagnole in Venezuela continueranno come al solito.

Secondo l'agenzia di stampa AFP, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez avrebbe tenuto un "incontro privato" con González Urrutia giovedì. Sánchez si è riferito alla sua ammissione come a un "gest

