- Il leader del gruppo FDP sulle priorità di bilancio liberale

La frazione parlamentare dello stato FDP si sta impegnando particolarmente per le università, l'istruzione e le scuole future nelle attuali trattative di bilancio, secondo le loro dichiarazioni. "I Liberaldemocratici sono stati la forza trainante della coalizione in questi settori", ha dichiarato il capo della frazione Philipp Fernis in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. "Ad esempio, il centro di competenza digitale dell'istituto pedagogico statale e l'istruzione digitale, proviene dal nostro programma elettorale statale".

La politica di insediamento è un altro punto focale dei liberali, per cui si sta battendo la ministra dell'Economia Daniela Schmitt. Inoltre, l'obiettivo di ridurre la burocrazia. "Ci saranno ancora molte cose che, per quanto possibile, si muoveranno".

I Liberaldemocratici ottengono regolarmente qualcosa per gli agricoltori e i viticoltori a livello nazionale ed europeo. "Ad esempio, siamo riusciti a impedire la direttiva europea sulla protezione delle piante. Avrebbe segnato la fine della viticoltura sui pendii scoscesi nella Renania-Palatinato".

