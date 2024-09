Il leader del governo, Kemmerich, viene espulso dal Parlamento.

Thomas L. Kemmerich ha servito come Ministro-Presidente della Turingia per 27 giorni, grazie al sostegno dell'AfD. Non farà parte della nuova linea del parlamento statale. Il suo FDP ha subito un duro colpo.

La notte delle elezioni ha segnato un importante punto di svolta nel viaggio politico del leader della FDP della Turingia, Thomas L. Kemmerich, potenzialmente segnalando il tramonto della sua carriera politica. Nonostante il suo breve mandato come Ministro-Presidente dello Stato libero della Turingia, Kemmerich non sarà rieletto al parlamento statale di Erfurt. I risultati previsti suggeriscono che il suo FDP a malapena supera la soglia del uno-percento. Nel suo collegio di Erfurt II, il 59enne si è classificato sesto tra i sette candidati in lizza per la rappresentanza diretta, ottenendo solo il 3,1% dei voti. La vittoria del collegio è andata al candidato della CDU con il 33,7%.

Kemmerich ha attirato l'attenzione nazionale a febbraio 2020 come sorpresa per il Ministro-Presidente. È stato eletto con il sostegno sia della CDU che dell'AfD all'epoca. Il leader del partito Christian Lindner e il vice Wolfgang Kubicki hanno inizialmente fatto le congratulazioni ("È emerso un candidato dal centro democratico."), ma la pressione è aumentata poiché segnava la prima volta che l'AfD aiutava a eleggere un Ministro-Presidente. Lindner si è affrettato a raggiungere Erfurt e ha esercitato la massima pressione sul nuovo Ministro-Presidente del FDP, minacciando di dimettersi dalla sua posizione di leader del partito.

Dopo 27 giorni, il suo mandato è terminato quando Kemmerich si è dimesso tra le proteste del pubblico e la pressione del partito federale. Ha anche evidenziato l'ostilità costante che aveva incontrato nella sua vita personale. Da allora, i rapporti tra il FDP federale e l'associazione statale della Turingia sono rimasti tesi. Tuttavia, sono rimasti al suo fianco, mantenendo la sua posizione e facendo campagna insieme a lui - invano, come si è poi rivelato. Insieme a Kemmerich, altri tre membri del parlamento del FDP perderanno anche i loro seggi.

Prima di servire come membro del parlamento statale di Erfurt dal 2009 al 2014, Kemmerich ha avuto un mandato temporaneo nel Bundestag. È tornato al parlamento statale nel 2019.

Dopo il suo breve mandato come Ministro-Presidente, il futuro politico di Thomas L. Kemmerich con il FDP in Turingia sembra incerto. Nonostante il sostegno dell'AfD, il suo partito ha subito un duro colpo durante le elezioni recenti, lottando per superare la soglia del uno-percento.

