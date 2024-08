- Il leader del FDP vede sostegno nelle critiche all'AfD

Il leader della fazione FDP Philipp Fernis critica ripetutamente le dichiarazioni dei membri dell'AfD durante i dibattiti del parlamento regionale a Magonza e si trova completamente sostenuto dai socialdemocratici, dai Verdi e persino dalla CDU. "Sono veramente felice di non essere lasciato solo, ma di avere chiarezza completa nel parlamento regionale - anche con la CDU, che non ha mai vacillato nella sua distinzione dall'AfD," ha detto Fernis all'agenzia di stampa tedesca in un'intervista a Magonza.

"Ho la posizione contro l'AfD, è l'ordine, e sono il tipo che non piace lasciare che le stupidaggini odiose degli esseri umani passino senza essere sfidate," ha detto Fernis. "A volte è un peccato avere a che fare con l'AfD perché potrei anche presentare le mie idee per altri due minuti. Ma se si prende sul serio il dibattito parlamentare, non si giocano solo i propri messaggi dopo ciò che dice l'AfD a volte." Alcuni di questi discorsi non dovrebbero essere lasciati senza risposta.

Fernis: Conquistare di nuovo i votanti dell'AfD

Fortunatamente, l'AfD non sta guadagnando nei sondaggi, ha detto Fernis. L'AfD è un miscuglio, essendo riuscita, a differenza di altri partiti in precedenza, a raggruppare persone con un'immagine di estrema destra in Germania.

Ma tutti gli altri votanti del partito che sono insoddisfatti della politica devono essere conquistati di nuovo, ha detto Fernis. "Il desiderio di migliorare lo status quo spinge tutte le persone che si impegnano politicamente."

Con i gruppi scolastici, lui lo dice sempre così: "Se vanno alla piscina e non gli piacciono le patatine, non migliorerà se fanno la cacca nella piscina," ha riferito Fernis. "E quello è il significato, votare AfD perché non ti piace ciò che fanno gli altri."

