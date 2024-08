- Il leader del FDP Theurer dichiara la sua partenza dalla politica attiva.

Il FDP nel Baden-Württemberg ha Bisogno di un Nuovo Presidente: Michael Theurer Si Dimette

In una lettera ai membri del partito, Michael Theurer, il presidente attuale del FDP nel Baden-Württemberg e Segretario di Stato nel Ministero Federale dei Trasporti e Rappresentante per il Trasporto Ferroviario, ha annunciato le sue dimissioni dalla posizione con effetto dal 1° settembre. Rinuncerà anche al suo seggio nel consiglio federale del FDP.

Theurer, che si unirà al consiglio della Banca Federale, ha pianificato di lasciare la politica da tempo. Ha reso chiare le sue intenzioni alla fine di luglio e ha già rinunciato a tutte le sue posizioni. Nella lettera, afferma che questo è necessario a causa della neutralità richiesta dal suo nuovo ruolo. Nonostante l'abbandono dei suoi attuali ruoli, Theurer continuerà ad essere un membro del FDP e a mantenere un forte legame con la sua filiale regionale.

Theurer: Lasciare la Politica Non è Mai Facile

Theurer, che è stato coinvolto nella politica per oltre 40 anni, riconosce nella sua lettera che lasciare la politica non è un compito facile. Tuttavia, è entusiasta dell'opportunità di realizzare un sogno a lungo coltivato unendosi al consiglio della Banca Federale. Ha esortato i membri a continuare a promuovere i valori liberali, soprattutto nei momenti di crisi quando l'autoritarismo tende a crescere.

Theurer ha guidato i Liberali del Sud Ovest dal 2013 e è stato rieletto con il 78% dei voti lo scorso estate. È un laureato in economia di Tubinga e ha servito come sindaco di Horb am Neckar dal 1995 al 2009. È stato un membro del parlamento dello stato del Baden-Württemberg dal 2001 al 2009 e un MEP dal 2009 al 2017. Dal 2017, è stato un membro del Bundestag.

Rülke, il vice di Theurer e il leader del gruppo parlamentare del FDP, ha elogiato il "servizio disinteressato" di Theurer per la filiale regionale e ha espresso il suo dispiacere per la partenza di Theurer. Ha assicurato ai membri che lui e la direzione del partito statale lavoreranno per continuare il percorso di successo tracciato da Theurer.

Conferenza del Partito in Programma per Eleggere il Nuovo Presidente

Non sono stati annunciati candidati per riempire la posizione di Theurer. Rülke rimane silente sulla questione, rimandando ulteriori discussioni a una riunione del consiglio statale a metà settembre. Un portavoce della filiale statale conferma che un nuovo presidente verrà eletto a una conferenza del partito, prevista per gennaio. Gli statuti del partito consentono un sondaggio tra i membri prima delle elezioni se richiesto, ma questo sondaggio non sarà legalmente vincolante.

Il Ministero Federale dei Trasporti dovrà trovare un nuovo Rappresentante per il Trasporto Ferroviario, poiché Michael Theurer, che ha tenuto questa posizione mentre serviva come Segretario di Stato e Presidente del FDP nel Baden-Württemberg, si dimette. I partiti coinvolti considereranno attentamente la prossima vacanza e lavoreranno per eleggere un successore adeguato.

