- Il leader del FDP sostiene una spinta economica nella regione settentrionale.

Capogruppo parlamentare di Stato del FDP in Schleswig-Holstein, Christopher Vogt, ha espresso le sue preoccupazioni per la crescita economica dello Stato. Ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa: "Siamo attualmente sulla strada per trasformare lo Schleswig-Holstein nello Stato della deindustrializzazione". Il leader della coalizione Daniel Günther (CDU) mira a rendere lo Stato federale più a nord il primo stato a neutrality climatica, in qualità di Ministro Presidente.

Vogt ha menzionato un rapporto liberale sullo stato dell'economia dello Stato. Secondo il rapporto del governo regionale, le prestazioni dello Stato sono diminuite di 1,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente, tenendo conto dell'inflazione. "Nella classifica degli Stati, lo Schleswig-Holstein è al livello di Amburgo, supera la Sassonia-Anhalt e la Renania-Palatinato e si trova tra i dieci Stati che mostrano una diminuzione del PIL", si legge nel rapporto.

Lo Stato ha bisogno di un'impennata

"Siamo nel gruppo degli Stati in cui la situazione economica non è esattamente rosea. Questo dovrebbe portare a un cambiamento di pensiero nella politica economica a livello di governo regionale", ha sostenuto Vogt. Lo Stato è a rischio di rimanere indietro in infrastrutture, insediamenti e potere economico. "L'equilibrio nero-verde nella politica economica non è stato molto buono finora. Servono molte più azioni", ha aggiunto Vogt, notando che la direzione della politica dei trasporti sta effettivamente puntando a tagli.

Soprattutto, non sta succedendo abbastanza nella politica degli insediamenti, ha sottolineato Vogt. Anche se l'istallazione della fabbrica di batterie della società svedese Northvolt è una buona notizia, i progressi sono stati lenti da allora. "L'ufficio del progetto promesso dal governo non esiste ancora. Non sembra che stia accadendo nulla nell'area delle infrastrutture", ha osservato. È importante designare aree commerciali e industriali per facilitare gli insediamenti futuri dopo il progetto Northvolt.

Vogt ha espresso il suo dissenso sulla situazione attuale della politica economica, dicendo: "Non starò a guardare mentre lo Schleswig-Holstein continua a lottare economicamente". Ha suggerito che il governo regionale dovrebbe riconsiderare la sua strategia, sostenendo più azioni nella politica degli insediamenti e nello sviluppo delle infrastrutture.

