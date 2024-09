- Il leader del FDP Rülke sostiene che il partito debba mantenere la sua importanza.

Dopo i deludenti risultati della loro formazione nelle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, il capo del gruppo FDP nel parlamento regionale del Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rülke, si fa portavoce della prudenza e del sostegno alla loro partecipazione alla coalizione semaforo a Berlino. In sostanza, ritiene che mettere i bisogni del Paese davanti a quelli del partito sia essenziale. "Ciò significa che dobbiamo continuare a lavorare per risolvere i problemi del Paese", ha dichiarato Rülke a Stoccarda.

Ha utilizzato il tema dello "scandalo dell'asilo" come esempio. Secondo lui, anche una modifica della Legge fondamentale non dovrebbe essere esclusa se necessario, soprattutto se i Verdi non si muovono su questa questione. "Se i Verdi non cambiano posizione su questo problema, per me questa coalizione raggiungerà i suoi limiti", ha dichiarato Rülke. Dopo le dimissioni di Michael Theurer come presidente regionale nel weekend, Rülke ha assunto la carica di suo vice e guida dell'associazione regionale FDP nel Baden-Württemberg.

I Democratici Liberali sono riusciti a malapena a superare il limite del 1% dei voti in entrambi gli Stati, il che ha impedito loro di ottenere seggi nei parlamenti regionali. "I risultati delle elezioni dimostrano che la coalizione semaforo ha perso la sua legittimità", ha dichiarato Wolfgang Kubicki, vice presidente del FDP, sulla piattaforma X.

Sempre più persone chiedono l'uscita dalla coalizione semaforo

Rülke sta notando un crescente malcontento tra i membri del FDP sulla coalizione semaforo. "In realtà, sto ricevendo sempre più messaggi da amici di partito che vogliono uscire dalla coalizione semaforo", ha dichiarato Rülke. Non è sicuro se ci sarebbe ancora abbastanza sostegno tra i membri del partito per rimanere nella coalizione semaforo in un sondaggio nel sud-ovest. "È ovvio che il FDP non si impegnerà in una simile formazione a livello federale", ha affermato Rülke.

Le preoccupazioni di Ruelf riguardo alla posizione dei Verdi sulle politiche dell'asilo potrebbero portare al suo ritiro dalla coalizione semaforo, con conseguente elezioni per il Landtag se il FDP vuole formare una nuova alleanza di governo nel Baden-Württemberg. La mancanza di seggi nei parlamenti regionali a causa della bassa affluenza alle urne ha portato a discussioni sulla legittimità della coalizione e il suo proseguimento.

