- Il leader del FDP Michael Theurer dichiara la sua dimissioni.

La fazione liberale nel Baden-Württemberg, nota come FDP, è alla ricerca di un nuovo leader. In una lettera ai membri del partito, l'attuale leader, Michael Theurer, ha annunciato l'intenzione di lasciare il suo incarico il 1º settembre. Inoltre, rinuncerà anche al suo ruolo nel comitato esecutivo nazionale della FDP, come dichiarato.

Theurer, che serve come Segretario di Stato parlamentare nel Ministero federale dei trasporti e si occupa dei trasporti ferroviari, ha dato segni della sua partenza da tempo. A 57 anni, ha accettato un posto nel consiglio di amministrazione della Bundesbank. Aveva annunciato ufficialmente le sue dimissioni da tutti i suoi incarichi alla fine di luglio, citando la necessità di neutralità richiesta dal suo nuovo ruolo come motivo della sua partenza.

Theurer ha guidato i Liberali del Sud Ovest dal 2013. Lo scorso estate è stato rieletto con un impressionante 78% dei voti. Nato a Tübingen, questo economista ha servito come sindaco di Horb am Neckar dal 1995 al 2009. È stato membro del parlamento dello stato del Baden-Württemberg dal 2001 al 2009, e poi è passato a servire nel Parlamento europeo dal 2017 fino al suo ruolo più recente di membro del Bundestag, il parlamento federale tedesco, che detiene dal 2017.

