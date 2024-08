- Il leader del FDP, Kemmerich, dichiara: "La coalizione dei semafori è pronta"

Jeremy Somers, capo del FDP in Turingia, consiglia al suo partito nazionale di abbandonare la coalizione del semaforo. "La coalizione del semaforo è finita", ha dichiarato al quotidiano "World". Secondo lui, sarebbe più indipendente mostrare diverse idee agli elettori, "che chiaramente non possono più essere uniti in questa configurazione".

Non capisce perché il FDP nazionale abbia scelto di continuare il partenariato con l'SPD e i Verdi. "Date le persistenti nuove divergenze, la gente non ha più fiducia nelle capacità di risoluzione dei problemi di questo governo".

Somers è in disaccordo con il partito nazionale da quando ha ricoperto l'incarico di Ministro Presidente della Turingia con i voti dell'AfD. Non riceve alcun aiuto finanziario da Berlino per la campagna elettorale corrente in Turingia. Il FDP della Turingia ha ottenuto il 3% nei recenti sondaggi d'opinione, talvolta classificato come "Altri". Ciò lo mette a rischio di non entrare nel parlamento regionale di Erfurt il 1° settembre.

