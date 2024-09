- Il leader del FDP bavarese solleva dubbi sul mantenimento della sua posizione

Il leader della FDP della Baviera, Martin Hagen, dubita se il suo partito debba continuare a far parte della coalizione del semaforo di Berlino dopo l'ultimo fiasco delle elezioni statali. "Come FDP, dobbiamo essere brutalmente onesti con noi stessi se questa coalizione funziona ancora", ha detto Hagen, che fa anche parte del consiglio esecutivo federale della FDP, al "Mercurio di Monaco". "Rompere la coalizione non è qualcosa da prendere alla leggera, ma la coalizione del semaforo non sta più convincendo il pubblico. Le cose non possono continuare così". Non solo la FDP, anche l'SPD e i Verdi non hanno avuto successo nelle elezioni in Sassonia e Turingia.

Candidatura al Bundestag

Contemporaneamente, Hagen ha annunciato le sue intenzioni di candidarsi alle prossime elezioni del Bundestag. "Il mio obiettivo è tornare nel parlamento statale con la FDP nel 2028", ha dichiarato il 43enne. "Ma per farlo, la FDP deve prima tornare nel Bundestag. Lo vedo attualmente a rischio".

Ha deciso di gettare il suo cappello nella mischia e aiutare a guidare una campagna del Bundestag vincente. Hagen era il capo del gruppo liberale nel parlamento statale fino al 2023, ma non è riuscito a tornare con il suo partito.

Lindner dovrebbe rimanere

Se Hagen riesce a entrare nel Parlamento tedesco, ha assicurato che non ci sarebbe un voto di sfiducia per una rinnovata coalizione del semaforo. Tuttavia, ha esortato contro le lotte interne del partito per la leadership: "Ancora credo che Christian Lindner sia il leader giusto del partito".

Hagen ha espresso l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni del Bundestag, con l'obiettivo di riguadagnare un seggio nel parlamento statale con la FDP nel 2028. Questo, ha sottolineato, era cruciale per il loro potenziale ritorno al Bundestag, attualmente a rischio.

Despite his plans to join the Bundestag, Hagen underscored his support for Christian Lindner as the party leader, suggesting against any internal party conflicts over leadership.

Leggi anche: