- Il leader del FDP ad Amburgo rilascia una dichiarazione di cautela riguardo alla potenziale alleanza di coalizione governativa.

Hamburg's FDP leader, Sonja Jacobsen, si oppone alle crescenti richieste all'interno del suo partito di sciogliere la coalizione del semaforo di Berlino dopo i deludenti risultati elettorali per i Liberali. "Coloro che spingono per la dissoluzione della coalizione del semaforo devono descrivere esplicitamente le conseguenze pratiche", ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca. "Il risultato sarebbe mesi di paralisi politica".

Secondo Jacobsen, è fondamentale che le misure del pacchetto di sicurezza vengano approvate e implementate dal parlamento. "Una volta che la CDU negli stati dimostra la sua capacità di far rispettare a livello federale ciò che domanda, questo sarà dimostrato", ha aggiunto.

Dopo le elezioni statali in Sassonia e Turingia, le critiche all'interno dell'FDP per il proseguimento della coalizione del semaforo si sono intensificate. I Liberali hanno ottenuto il 0,9% dei voti in Sassonia e il 1,1% in Turingia.

Jensen sfida la coalizione del semaforo

Gyde Jensen, vice-capogruppo parlamentare dell'FDP, è tra coloro che esprimono dubbi sulla coalizione del semaforo. "Nei prossimi giorni dobbiamo dare una risposta definitiva se il nostro paese continua a trarre beneficio dalla coalizione del semaforo - o se sta addirittura danneggiando il nostro paese e la democrazia", ha detto alla rete editoriale Germania (RND). "Se ora continuiamo a ignorare questi problemi, sarebbe semplicemente un'evitamento della realtà".

Inoltre, un'iniziativa a livello di base chiamata "Sveglia Libertà" chiede in una lettera aperta: "Signor Lindner: Esci dalla coalizione del semaforo o dimettiti". Inoltre sottolinea: "La lealtà alla coalizione del semaforo porta a una pericolosa perdita di identità per l'FDP e sarà il canto del cigno del nostro partito". Il leader del partito Christian Lindner dovrebbe agire o fare spazio a coloro che lo faranno.

La lettera aperta è stata avviata da un gruppo simile a quello dietro il sondaggio dei membri sulla permanenza nella coalizione alla fine dello scorso anno. Un'uscita dall'alleanza di governo con l'SPD e i Verdi è stata respinta a stretta maggioranza nel sondaggio. All'inizio, l'interesse per la lettera era limitato. Entro martedì pomeriggio, era stata visualizzata circa mille volte.

