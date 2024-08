- Il leader del CMI riconosce che il complesso di azioni proposte ha un impatto minimo sulla situazione migratoria.

Il capo della Conferenza dei Ministri dell'Interno, Mike Stübgen, critica l'assenza di azioni efficaci nel pacchetto di sicurezza proposto dal governo del semaforo per ridurre il numero di migranti. "Il governo del semaforo rimane inerte nel ruolo cruciale di ridurre le ondate di migrazione", ha dichiarato il Ministro dell'Interno della CDU del Brandeburgo su richiesta. "Ogni tentativo di aumentare le espulsioni perde significato se più di dieci persone entrano ogni giorno per ogni espulso".

Stübgen ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle misure proposte. "È gratificante che il governo federale riconosca finalmente, dopo quasi tre anni, che la sua precedente politica migratoria è in gran parte inadeguata", ha detto Stübgen. "Alcuni dei passaggi ora proposti sembrano ragionevoli". Tuttavia, una valutazione completa può essere effettuata solo una volta che le previste modifiche legislative sono state chiaramente definite.

Stübgen ha proposto un divieto di ingresso dai paesi sicuri.

Il presidente dell'IMK ha suggerito che i richiedenti asilo dai paesi terzi sicuri non dovrebbero essere ammessi. "L'attuazione dell'articolo 16a della Legge fondamentale, che stabilisce che le persone che entrano attraverso un paese sicuro non hanno diritto all'asilo in Germania, fornirebbe un significativo sollievo", ha detto Stübgen. "Tuttavia, il governo del semaforo manca del coraggio di prendere le decisioni necessarie".

Secondo i piani della coalizione del semaforo, i benefici per i migranti che sono responsabilità di un altro stato europeo e hanno concordato di accoglierli, verranno ridotti. I criminali dovrebbero essere espulsi più facilmente. Inoltre, è stato proposto un divieto generale di portare coltelli sui bus e sui treni a lunga distanza, alle feste popolari e ad altri grandi eventi. Il pacchetto è una risposta all'attacco con il coltello a Solingen dello scorso venerdì, che ha causato tre morti e otto feriti.

La proposta di Stübgen di vietare l'ingresso dai paesi sicuri potrebbe potenzialmente fermare l'afflusso di migranti in Germania. Despite the proposed measures to reduce benefits for migrants and easier expulsion of criminals, the daily influx of migrants continues to outpace deportations, which dilutes their effectiveness.

