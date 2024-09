- Il leader del BSW è aperto a esaminare il divieto dell'AfD.

Robert Crumbach, a capo del Partito Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nello stato, ha espresso la volontà di esaminare la possibilità di proibire il Partito Alternative für Deutschland (AfD). Crumbach ha chiarito di non avere interesse a interagire con l'AfD, affermando: "Il contenuto dell'AfD è completamente inaccettabile e all'interno della nostra sezione di stato ci sono individui attivi con cui non dovremmo interagire". Ha aggiunto: "Un partito che promuove politiche simili alle Leggi razziali di Norimberga non è un partner valido per noi".

In precedenza, la frazione parlamentare statale dell'AfD aveva proposto di proibire ai richiedenti asilo, ai rifugiati ucraini, agli stranieri espellibili e tollerati e ai richiedenti asilo di partecipare a eventi pubblici. Questa proposta ha suscitato critiche, con molti che l'hanno paragonata alle Leggi razziali di Norimberga del 1935, utilizzate principalmente dai nazisti per privare i cittadini ebrei dei loro diritti.

Il Leader di Stato del BSW si rifiuta di interagire con l'AfD

Il 22 settembre, un nuovo parlamento statale sarà eletto nel Brandeburgo. Nell'ultimo sondaggio di agosto, l'AfD era in testa rispetto alla SPD, alla CDU e al BSW. Se l'AfD invitasse Crumbach a colloqui esplorativi dopo le elezioni statali, "Non mi disturberei nemmeno a presentarmi", ha detto.

Chiamato a esprimere le sue opinioni sulla discussione riguardo a una procedura di divieto dell'AfD, Crumbach ha detto: "Date le caratteristiche della mozione presentata per l'ultima seduta speciale del parlamento statale, è una considerazione che merita ulteriori approfondimenti".

L'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione classifica l'AfD come un caso potenziale di estremismo di destra, così come l'ufficio statale del Brandeburgo. Nel 2017, la Corte Costituzionale Federale ha respinto un divieto del Partito Nazionaldemocratico di Germania (NPD) perché non c'erano segni che potesse effettivamente raggiungere i suoi obiettivi anticostituzionali. Tuttavia, hanno notato che il partito rappresenta "un'ideologia politica mirata a demolire l'ordine democratico esistente".

Il fondatore del partito BSW, Sahra Wagenknecht, si è dissociata dagli estremisti di destra all'interno dell'AfD, ma ha lasciato aperta la possibilità di sostenere le loro proposte in futuro.

Dopo aver espresso scarso interesse a interagire con l'AfD a causa del loro contenuto inaccettabile, Robert Crumbach, il Leader di Stato del BSW, potrebbe respingere qualsiasi invito a colloqui con l'AfD dopo le elezioni di settembre. Inoltre, data la proposta dell'AfD che ricorda le Leggi razziali di Norimberga e la preoccupazione sollevata dall'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione, Crumbach potrebbe trovare la discussione riguardo a una procedura di divieto dell'AfD degna di ulteriori esami.

Leggi anche: