Il leader del Bayern Max Eberl condivide la "narrazione autentica"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha dichiarato senza mezzi termini che non ci saranno ulteriori acquisti da parte dei campioni in carica, nemmeno un acquisto temporaneo del giocatore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah. "È tutto. Non porteremo altri giocatori. Siamo entusiasti della rosa che abbiamo," ha detto Eberl, alla vigilia della chiusura della finestra di trasferimento.

Tuttavia, c'è la possibilità che l'ala infortunata Kingsley Coman lasci per l'Arabia Saudita. La finestra di trasferimento lì rimane aperta fino a inizio ottobre, con l'Al-Hilal che sarebbe interessato. Tuttavia, prima della partita di Bundesliga del Bayern (17:30 CET/DAZN e ntv.de live ticker) contro lo SC Freiburg, Eberl ha menzionato che non ci sono "indizi significativi che suggeriscano un rimescolamento della rosa."

Eberl ha cercato di chiarire la situazione controversa di Tah, dopo molto clamore che lo ha coinvolto. Si sente "trascinato nel fango e rappresentato in una luce che non corrisponde alle trattative private."

"... nessuno ne esce peggio"

La questione Tah è stata definitivamente risolta per il Bayern, nonostante le speculazioni. "Il Bayer ha stabilito una scadenza tre settimane e mezzo fa e ha richiesto questa somma prima di quella. E ho scritto a Simon Rolfes (Nota: Direttore sportivo del Bayer): Simon, grazie per la scadenza. Grazie per il prezzo che hai menzionato. Non possiamo rispettarlo. E questo mette fine alla questione." Eberl ha chiesto di nuovo se, con possibili vendite e fondi aumentati, potrebbero riconsiderarla. "No, non possiamo - e poi è tutto a posto. E allora nessuno ne esce peggio. Tutto è pulito," ha detto Eberl. La controversia intorno al trasferimento ha anche portato alla critica del boss del Bayer Leverkusen Fernando Carro nei confronti di Eberl. "Non mi piace particolarmente Max Eberl, per niente. E non negozierei con lui," aveva detto Carro. In seguito, si è scusato per le sue dichiarazioni durante un incontro con i tifosi.

Quest'estate, il Bayern ha firmato Joao Palhinha, Michael Olise e Hiroki Ito per circa 130 milioni di euro. Inoltre, Josip Stanisic è tornato a Monaco dopo il suo prestito a Leverkusen. "Un nuovo dinamismo è entrato nella rosa. Tutto sembra incredibilmente positivo," ha detto Eberl. Il loro obiettivo ora è "il trionfo ultimate" e vogliono "portare i titoli a Monaco."

