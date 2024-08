- Il leader dei separatisti Carles Puigdemont è in viaggio in Spagna.

Carles Puigdemont, sette anni dopo la sua fuga, sta tornando in Spagna nonostante il rischio di arresto. Mercoledì ha annunciato tramite un video sulla piattaforma X di essere in viaggio verso la sua terra natale. Nonostante il possibile arresto, intende partecipare alla sessione del parlamento regionale catalano a Barcellona giovedì per prendere parte all'insediamento di un nuovo presidente regionale.

L'investitura del nuovo presidente regionale catalano è prevista per giovedì alle 10:00. Il candidato principale è l'ex ministro della salute e capo socialista Salvador Illa. Prima della sessione, il partito di Puigdemont, Juntos per Catalunya (JxCat), ha organizzato un evento di benvenuto per il loro ex leader e ex presidente regionale davanti al palazzo del parlamento.

Puigdemont rischia l'arresto in Spagna per il suo fallito tentativo del 2017 di separare la Catalogna dalla Spagna. Il partito di Puigdemont, Junts, è stato il principale sostenitore del governo di Sanchez nel parlamento nazionale a Madrid. Non è chiaro se Junts continuerà a sostenere il governo di minoranza se Puigdemont verrà arrestato.

Carles Puigdemont – combattivo come sempre

"Sarebbe inutile e irrilevante per un membro come me annunciare l'intenzione di partecipare a questa sessione in condizioni democratiche normali", ha detto Puigdemont nel video pubblicato mercoledì, in cui è apparso di fronte a una bandiera catalana e a una bandiera dell'UE. "Ma la Spagna non è in condizioni democratiche normali."

Da un lato, i sostenitori dell'indipendenza della Catalogna affrontano "una lunga persecuzione" per la loro iniziativa di tenere un referendum proibito sulla secessione dalla Spagna, ha detto Puigdemont. Dall'altro lato, la corte più alta del paese si rifiuta di conformarsi alla legge di amnistia approvata e adottata.

"Questa sfida deve essere affrontata e superata", ha detto Puigdemont. "Ecco perché stiamo tornando dall'esilio." Data la "posizione ribelle di alcuni giudici della corte suprema", lui e i suoi compagni "non possono restare in silenzio".

Amnistia per tutti, ma non per Puigdemont

Iniziò luglio, la corte suprema spagnola ha archiviato il caso contro Puigdemont a causa di errori formali, ma il sistema giudiziario spagnolo continua a perseguitarlo per il reato di peculato e la carica di sedizione.

Pochi giorni prima, la corte suprema ha negato a Puigdemont la grazia, nonostante la controversa legge di amnistia, citando il reato di peculato e mantenendo in vigore il mandato di arresto del 2017. Puigdemont ha fatto appello a questa decisione.

L'amnistia era destinata a beneficiare gli attivisti catalani processati dal sistema giudiziario spagnolo dopo il fallito tentativo di secessione della Catalogna nel 2017. Puigdemont era il principale istigatore del referendum che ha gettato il paese in una delle sue peggiori crisi politiche. Dopo la fuga in esilio, Puigdemont è stato eletto come eurodeputato nel 2019. Recentemente ha vissuto in Belgio.

La promessa di amnistia è stata un prerequisito per i sostenitori dell'indipendenza in parlamento a Madrid per consentire al socialista Pedro Sánchez di ottenere un secondo mandato come primo ministro spagnolo a novembre.

La Commissione non ha ancora emesso una decisione riguardo all'eventuale immunità di Puigdemont come eurodeputato. Nonostante qualsiasi decisione, Puigdemont continua a esprimere la sua determinazione a partecipare alla sessione del parlamento regionale catalano.

