- Il leader ceco Fiala esprime preoccupazione per i risultati delle elezioni

Primo Ministro Petr Fiala della Repubblica Ceca ha espresso preoccupazioni per i risultati delle recenti elezioni governative in Sassonia e Turingia confinanti. Ha espresso le sue preoccupazioni sulla piattaforma X, dichiarando: "L'aumento di gruppi politici radicali ed estremisti in Germania non è vantaggioso per la Germania o per noi". Come liberal conservatore, Fiala ha identificato l'immigrazione illegale non controllata come il principale fattore scatenante di questa tendenza, che ritiene stia diventando un problema significativo in tutta l'Europa. Ha sostenuto procedure di asilo accelerate fuori dall'UE, politiche di rimpatrio solide e una posizione decisa contro i trafficanti di esseri umani. "Non c'è altra via d'uscita da questa situazione", ha avvertito, rappresentando il Partito Democratico Civico (ODS).

In entrambe Sassonia e Turingia, Alternative für Deutschland (AfD) viene etichettata come fermamente estremista di destra dalla costituzione. Il partito ha ottenuto la sua prima vittoria mai registrata come forza più forte, conquistando il 32,8% dei voti in Turingia, il suo sostegno più alto mai registrato in un'elezione tedesca. La quota di voti del 30,6% in Sassonia, pur piazzando il partito al secondo posto dietro la CDU, era molto vicina. La Repubblica Ceca condivide un confine con la Sassonia, lungo circa 460 chilometri.

Fiala su X, in ceco (Originale)

