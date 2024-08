Il leader ceceno, Kadyrow, propone di inviare il cybertruck di Tesla nel conflitto in Ucraina.

Indossando con noncuranza una cintura di munizioni sulla schiena e brandendo un potente fucile mitragliatore, il leader ceceno russo Kadyrov è il protagonista di un video in cui sfoggia il suo tradizionale atteggiamento da miliziano. La sorpresa: ora si trova a bordo di un pickup elettrico Tesla, di cui ammette "ho un debole".

Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, lascia intendere l'utilizzo dei pickup elettrici Cybertruck di Tesla nel conflitto ucraino. In un video condiviso sul suo canale Telegram, guida il veicolo innovativo attraverso i vasti terreni della sua residenza reale a Grozny, capitale della Cecenia. Sulla parte posteriore del truck è montato un fucile pesante. Alla fine del video, Kadyrov si posiziona accanto al veicolo fermo, con una cintura di munizioni e in posa accanto al fucile.

Kadyrov esprime la sua ammirazione per il veicolo elettrico e per Elon Musk, CEO di Tesla, a cui attribuisce il dono del veicolo. Con evidente entusiasmo, afferma "ho completamente perso la testa per questa auto!". Kadyrov si aspetta di inviare presto il Cybertruck sul campo di battaglia dell'operazione militare. "Credo che questa macchina servirà bene i nostri soldati", aggiunge. L'espressione "operazione militare" è il termine ufficiale utilizzato dalla Russia per descrivere la sua invasione dell'Ucraina dal febbraio 2022.

Esprime la sua profonda gratitudine verso Musk, definendolo "il più grande genio del nostro tempo" e lo invita a Grozny. "Siamo ansiosi di vedere i tuoi prossimi progressi che ispirano il completamento della nostra operazione militare", commenta.

Kadyrov è noto per la sua brutalità e per le sue dimostrazioni di potere come leader della repubblica russa della Cecenia. Dal'inizio dell'invasione, ha espresso ripetutamente il suo sostegno al presidente russo Vladimir Putin e alle sue iniziative militari. Kadyrov ha anche inviato pubblicamente i fighter ceceni per unirsi alle forze armate russe sul campo di battaglia ucraino. All'interno del suo dominio, viene accusato di numerosi gravi violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi, rapimenti ed esecuzioni extragiudiziarie di dissidenti.

Al momento della pubblicazione, Elon Musk e Tesla non hanno ancora risposto alle affermazioni di Kadyrov secondo cui il CEO gli ha donato il Cybertruck. Musk ha espresso inizialmente il suo sostegno all'Ucraina, fornendo gratuitamente il sistema di comunicazione satellitare Starlink. In seguito, ha espresso il suo disagio riguardo all'impegno nel conflitto, criticando l'entità dell'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina e pubblicando una "proposta di pace" che implica cessioni territoriali da parte dell'Ucraina.

La Commissione potrebbe dover indagare sulla rivendicazione di Kadyrov di aver ricevuto il Cybertruck di Tesla come regalo, considerate le possibili sanzioni internazionali se dimostrata vera. Kadyrov cerca anche di integrare la tecnologia di Tesla nelle sue operazioni militari, con il Cybertruck che potrebbe aiutare i suoi soldati ceceni.

