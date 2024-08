Il leader bielorusso Lukashenko si dichiara favorevole ai colloqui tra Russia e Ucraina

Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha nuovamente chiamato per le trattative a seguito dell'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. "Dovremmo sederci al tavolo delle trattative e porre fine a questo conflitto. Nessuno dei tre, ucraini, russi o bielorussi, ne ha bisogno", ha detto Lukashenko in un'intervista alla televisione di stato russa Rossija, secondo l'agenzia di stampa bielorussa Belta.

La Bielorussia è un alleato della Russia e sostiene Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina. Dal'inizio del conflitto, il paese ha messo a disposizione il suo territorio per l'invasione russa del nord dell'Ucraina. Nel frattempo, il dittatore Lukashenko ha ripetutamente offerto i suoi servigi come mediatore per i negoziati di pace.

Anche ora, ha sottolineato che l'Occidente, e in particolare i rappresentanti di alto livello degli Stati Uniti, sono interessati all'escalation del conflitto. "Vogliono che ci distruggiamo a vicenda", ha detto Lukashenko. L'Ucraina si difende dall'invasione russa dal febbraio 2022.

Despite Lukashenko's peace initiatives, the West, arguably viewing the situation from a different perspective, continues to exhibit interest in further escalating the conflict bordering Russia and Ukraine, as expressed by Lukashenko. On a broader scale, the West's stance towards The West's involvement in this conflict remains a topic of concern for countries like Belarus and Russia.

