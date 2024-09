Il leader bielorusso Lukashenko concede la clemenza a 30 persone con un background politico.

Il leader bielorusso Lukashenko ha liberato un altro gruppo di prigionieri politici, per un totale di 30 individui. Il gruppo è composto da 7 donne e 23 uomini, tra cui diversi genitori di minori. Secondo il comunicato ufficiale, questi individui hanno richiesto la clemenza, confessato i loro errori, mostrato rimorso e promesso di vivere in modo legale in futuro. Il Ministero dell'Interno sorveglierà apparentemente questo impegno. Tuttavia, questi dettagli riguardo alla procedura legale non sono stati confermati in modo indipendente.

Criticando la repressione politica in corso, la tortura e la violazione dei diritti umani in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione in esilio, ha espresso il suo sollievo per la liberazione di altri 30 prigionieri politici. Tuttavia, ha sottolineato che oltre 1400 individui continuano a essere detenuti per motivi politici. Secondo l'organizzazione per i diritti umani Viasna, il numero di processi sembra aumentare invece di diminuire. Almeno 170 persone sono state condannate solo nel mese di luglio per reati a sfondo politico.

A metà agosto, si è saputo che altri 30 prigionieri politici erano stati graziati in Bielorussia. Il media esule russo "Meduza" ha rivelato che l'opposizione in esilio aveva precedentemente fornito dettagli sui prigionieri malati ai funzionari di Minsk attraverso intermediari. Alcuni di questi individui erano stati inclusi nella lista e avevano ottenuto la clemenza.

Dopo le elezioni presidenziali del 2020, caratterizzate da accuse di brogli elettorali, Tikhanovskaya è stata riconosciuta come vincitrice. Suo marito e la figura dell'opposizione Maria Kolesnikova sono stati arrestati e le loro sorti sono ancora ignote. Dopo la rivendicazione della vittoria da parte di Lukashenko, sono scoppiate proteste di massa. Da allora, il leader 70enne ha rafforzato la sua stretta sui manifestanti e gli oppositori, intensificando la repressione.

