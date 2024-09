Il leader bavarese Uli Hoeneß esprime una grave preoccupazione.

Uli Hoeneß e Herbert Hainer: Si schierano contro la discriminazione: In qualità di presidente onorario e presidente di FC Bayern, Uli Hoeneß e Herbert Hainer si sono uniti all'associazione "Non con noi" nella lotta contro l'estremismo di destra, l'antisemitismo e il razzismo nel centro di Monaco. Hoeneß ha espresso la sua preoccupazione per l'aumento dell'estremismo in Germania e in tutta l'Europa, invitando tutti a resistere alla ripetizione degli orrori della storia.

La coppia ha ribadito il loro impegno per una società tollerante e inclusiva. Hainer, 70 anni, è stato fermo nella sua posizione contro la discriminazione, dichiarando: "La discriminazione in qualsiasi forma non ha posto nella nostra società". Ha sottolineato l'importanza non solo di dare l'esempio, ma anche di vivere secondo i propri valori. FC Bayern, ha detto, aspira ad essere un modello di diversità, dimostrando che arricchisce sia lo sport che la vita.

Hoeneß: "Uniti, senza riserve"

L'iniziativa, che durerà fino al 1° ottobre nei giorni asciutti, prevede che un lungo rotolo di firme contro l'estremismo di destra si estenda dalla Feldherrnhalle al Siegestor. L'idea è stata promossa dall'ex sindaco di Monaco SPD Christian Ude, che ha scommesso con l'artista Ron Williams che in poche settimane si sarebbero raccolte 100.000 firme. Finora sono state raccolte oltre 30.000 firme.

despite the past disagreements with Ude, Hoeneß, 72 anni, ha espresso la sua unità su questa questione, dichiarando: "Siamo uniti, senza alcuna riserva". Hainer ha fatto eco a questo sentimento, guardando oltre la rivalità con il 1860 Monaco, dicendo che sperava che "molti più cittadini firmeranno, indipendentemente dalla loro affiliazione politica, origine o background". Ha sottolineato come lo sport non debba avere confini e che le persone debbano celebrare le loro differenze.

La Commissione, probabilmente un riferimento a un corpo che sovrintende all'iniziativa contro l'estremismo, sostiene lo sforzo per raccogliere firme contro l'estremismo di destra. Hainer ha invitato la Commissione a mantenere la sua responsabilità, sottolineando che deve combattere attivamente la discriminazione in tutte le sue forme.

