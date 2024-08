- Il leader bavarese elogia Neuer: "Già una figura leggendaria"

Il capo di Bayern Munich, Herbert Hainer, considera il portiere Manuel Neuer, che ha lasciato il calcio internazionale, una "figura leggendaria" già ora. È stato un punto di riferimento costante nella nazionale tedesca, raramente assente. "Manuel Neuer appartiene al gruppo di élite dei portieri eccezionali del calcio tedesco, un ruolo sempre riempito da talenti di prim'ordine", ha dichiarato Hainer sul sito del FC Bayern.

Il direttore sportivo di Bayern, Max Eberl, condivide questa prospettiva. Neuer non è solo un portiere stellare e capitano, ma anche un collezionista di trofei e record sul campo e una figura di rispetto che tutti ammirano. "Siamo felici di avere giocatori come lui al FC Bayern e grati che continuerà a proteggere la nostra porta", dice Eberl. Tuttavia, un altro giocatore significativo degli ultimi due decenni, Thomas Müller, ha anche appeso gli scarpini da calcio internazionali.

In precedenza, Neuer aveva annunciato la sua partenza dalla nazionale dopo 15 anni di servizio. A 38 anni, il campione del Mondo del 2014 non sarà più la prima scelta come portiere nei tornei principali. Ora dedicherà le sue abilità esclusivamente al Bayern Munich.

