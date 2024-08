- Il leader agricolo Lucht sostiene l'autonomia alimentare

Il capo della Schleswig-Holstein Farmer's Union, Klaus-Peter Lucht, sta spingendo per un nuovo approccio all'approvvigionamento dei prodotti locali. "Abbiamo bisogno di indipendenza alimentare", ha dichiarato Lucht durante l'evento dei contadini, tenuto insieme alla fiera agricola Norla a Rendsburg. Questo è fondamentale, dati i disordini globali, come la guerra in Europa, per mantenere gli scaffali dei supermercati riforniti in futuro.

In termini di conservazione o tutela dell'ambiente, non dovrebbe esserci conflitto tra politica e agricoltura, ha insistito Lucht. "Si tratta di una responsabilità condivisa". Le imprese hanno fatto passi significativi in questo campo. Anche i contadini hanno un dovere economico verso le loro attività.

Lucht ha fortemente sostenuto la riduzione della burocrazia. "Dobbiamo ridurre quella". La politica dovrebbe avere fiducia nelle persone capaci nell'agricoltura, ha suggerito.

Nella sua ricerca dell'agricoltura sostenibile, Lucht ha menzionato l'importanza del sostegno ai prodotti a chilometro zero, come il latte della Holstein, per migliorare la sicurezza alimentare. Inoltre, come sostenitore dell'agricoltura a basso impatto ambientale, Lucht ha sottolineato la necessità di armonizzare le pratiche agricole con le politiche di conservazione, evidenziando la regione della Holstein come esempio principale.

